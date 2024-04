Pensione anticipata per questa categoria di lavoratori, ecco chi ne fa parte

Se appartieni ad una di queste categorie potrai andare in pensione in anticipo. Un’opportunità concessa dallo Stato ai lavoratori che svolgono mansioni usuranti: non tutti però possono beneficiarne. Vediamo tutte le novità per l’anno in corso e i requisiti da possedere.

Tema pensioni, uno degli argomenti più dibattuti (da sempre) nel nostro Paese. Ogni Governo, al momento della sua elezioni, è chiamato a mettere mano in un modo o nell’altro alla legge. Varie le proposte di cui si parla in questo periodo, così come degli aumenti che arriveranno ad aprile ma solo per alcune categorie (qui la guida completa). In questo articolo tuttavia ci occupiamo di una particolare condizione di pensionamento anticipato: viene concessa a determinati lavoratori che, in virtù delle loro mansioni, sono stati soggetti a carichi gravosi e, di conseguenza, a possibili ripercussioni per la loro salute. A loro viene data la possibilità di andare in pensione in anticipo.

Lavori gravosi: le novità introdotte dalla legge di bilancio 2022

Ma quali sono i lavoratori considerati gravosi? Intanto partiamo col dire che la legge di bilancio 2022 ha introdotto nuove categorie che sono andate ad aggiungersi a quelle già previste dalla precedente normativa. Esiste dunque un elenco ben preciso di lavori che possono accedere al pensionamento anticipato. Partiamo pertanto dalle ultime novità.

Le nuove categorie di lavori usuranti: elenco completo per settore

Sono stati aggiunti ad esempio le professioni scolastiche (scuola primaria, pre-primaria e assimilate), gli addetti alla gestione dei magazzini, nonché artigiani, operai specializzati e agricoltori. E ancora: conduttori di impianti e macchinari (estrazione e primo trattamento minerali), operatori di impianti per la trasformazione/lavorazione a caldo dei metalli, conduttori forni e altri impianti per la lavorazione del vetro, ceramica e materiali assimilati. Inoltre ci sono tutta una serie di nuove professioni legate alla sfera sanitaria.

Industria pesante

Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Sanità

Tecnici della salute

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Operatori della cura estetica

Agricoltura e pesca

Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

Conduttori di mulini e impastatrici

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare

Scuola

Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

Logistica

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

Altro

Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati

Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

Portantini e professioni assimilate

Lavoratori usuranti: l’elenco delle altre categorie riconosciute dalla legge

Vediamo ora, in base alla precedente legge già in vigore (numero 205 del 2017), le altre categorie che hanno diritto al pensionamento anticipato divise anche in questo caso per settore.

Industria

Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Conciatori di pelli e di pellicce

Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011

Sanità

Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

Logistica e trasporti

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

Conduttori di mezzi pesanti e camion

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

Agricoltura e pesca

Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

Scuola

Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido

Altro

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Lavoratori marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

Pensionamento anticipato: come funziona il meccanismo a seconda dei requisiti.

Detto dei requisiti, vediamo ora come funziona il meccanismo per il pensionamento anticipato. Due le strade previste dalla legge ma con una differenziazione sostanziale. Se infatti la legge di bilancio 2022 ha ampliato l’elenco delle categorie considerate “usuranti” è opportuno precisare che solo quelle elencate con la legge del 2017 (il secondo blocco di questo articolo) possono accedere alla cosiddetta quota 41. Si tratta del meccanismo che consente di andare in pensione avendo maturato 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Per tutte le altre è possibile usufruire invece dell’APE sociale, ovvero l’anticipo pensionistico. Qui la nostra guida dettagliata sull’argomento. Agevolazioni, sempre in questo secondo caso, per la pensione canonica di vecchiaia, a cui si può accedere in anticipo (66 anni e 7 mesi con almeno 30 anni di contributi).