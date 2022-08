Pensioni settembre 2022: il calendario dei pagamenti, le date

Ancora pochi giorni e sarà possibile ritirare le pensioni di settembre come di consueto seguendo il calendario alfabetico proposto mensilmente da Poste Italiane. Ovviamente, vale sempre la pena di ricordarlo, l’avviso non riguarda chi riceve l’accredito in automatico sul proprio conto. Per tutti gli altri, al fine di evitare assembramenti, è disposto il calendario dei pagamenti già a partire da questa settimana.

Calendario pagamento pensioni settembre Poste Italiane

Ma da quando sarà possibile ritirare la pensione? Come anticipatovi qui, per il mese di settembre i pagamenti saranno dal 1° giorno del mese in poi. Pertanto ci si potrà recare presso gli uffici postali seguendo la turnazione alfabetica come di seguito riportato:

Cognomi dalla A alla B: giovedì 1 settembre 2022;

dalla C alla D: venerdì 2 settembre 2022;

E-K: sabato 3 settembre 2022;

L-O: lunedì 5 settembre 2022;

P-R: martedì 6 settembre 2022;

Infine dalla S alla Z: mercoledì 7 settembre 2022

Quando arriva l’accredito della pensione settembre

Per quanto riguarda invece coloro che ricevono la pensione sul proprio conto corrente bancario, per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution la data di accredito della pensione sarà invece Giovedì 1 Settembre 2022. In altre parole sarà sufficiente aspettare il primo giorno del mese per vedersi accreditato l’importo spettante (anche con eventuali rimborsi Irpef).