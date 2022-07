Spazio Conad ‘Spazio Outlet’, promozioni dal 5 al 17 luglio: sfoglia il nuovo volantino

Volantino Conad. Continuano le offerte incredibili e fantastiche da parte del marchio Conad: quando la qualità s’incontra con la convenienza, poi, è un mix che non potete lasciarvi sfuggire. Ovviamente, come al solito, si tratta di occasioni ed offerte soggette a scadenza. Dunque affrettatevi, c’è tempo dal 5 Luglio al 17 Luglio. Ecco a voi le migliori offerte del nuovo volantino Conad selezionate dalla redazione per voi.

Le migliori offerte Conad nel nuovo volantino

Nel nuovissimo Volantino Conad abbiamo trovato prodotti convenienti ma non solo: Tovaglioli Scottex a 2.15€, Bagnoschiuma Neutromed a 1.85€, Birra Ceres a 4.99€, Biscotti Mulino Bianco a 2.35€, Crema spalmabile Novi a 5.30€, Caffè Lavazza a 8.45€, Dado Star a 0.85€, Monini Olio Extra Vergine di Oliva a 3.79€.

Prezzi bassi e qualità eccellente da Conad

E poi ancora prezzi al ribasso per prodotti di eccellenza: Pasta Barilla a 0.98€, Carte d’Or gelato a 3.99€, Pizza Surgelata a 3.50€, Pisellini Findus a 3.95€, Salmone Affumicato a 9.90€, Asiago D.O.P. a 2.79€, Yogurt Activia a 2.99€, Mascarpone Granarolo a 2.29€, Salame Golfetta a 17.90€, Parmigiano Reggiano a 14.90€

Oltre il reparto alimentari

Ecco qualche altra offerta Conad da non perdere: Petto di pollo Aia a 9.99€, Lavatrice Zerowatt a 189.00€, Smartphone LG K52 a 145.00€, Piscina Bestway a 279.20€, SPA Idromassaggio Intex a 552.00€, Padella per Pancake a 11.95€, Caffettiera a 8.99€, Infradito a 14.94€, Smart tv LG a 299.00€. Allora, siete ancora lì? Non fatevi sfuggire questi e molti altri prodotti.

Le altre pagine del volantino

Ecco una rapida rassegna delle altre mirabolanti offerte che potrete trovare nel nuovo volantino Conad: