Superbonus per il condominio: come funzionano

Il Superbonus 110% può essere utilizzato tramite la cessione del credito o la detrazione. Cosa fare in caso di lavori effettuati sul condominio? Ecco come funziona.

Il Superbonus 110%

Come funziona la scelta della modalità di utilizzo del Superbonus 110%, in caso di lavori effettuati nei condomini? Qualora la maggioranza dei condomini sia propensa per l’utilizzo del bonus mediante cessione del credito, cosa devo fare?

Il Superbonus 110% può essere utilizzato portando in detrazione il beneficio, tramite sconto in fattura oppure con la cessione del credito. Vediamo cosa fare in caso di lavori effettuati in un condominio.

Superbonus e condomini

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è contenuta nella circolare n.24 dell’8 Agosto 2020 e all’interno viene chiaramente precisato che: “Quando più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile, di cui sono possessori, ognuno di loro può decidere liberamente se usufruire della detrazione o esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione del credito, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri”.

Dunque viene concessa massima libertà ai singoli contribuenti, anche in caso di lavori svolti su parti comuni di edifici.