Lotteria Italia 2023 e lo Speciale ai Soliti Ignoti su Rai 1: premi, anticipazioni e dove vedere la diretta tv (e in streaming)

Ci siamo, come ogni anno torna puntuale l’appuntamento con la Lotteria Italia! Come da tradizione, l’estrazione è in programma questa sera su Rai 1, durante la trasmissione condotta da Amadeus “Soliti ignoti — Il ritorno”. I biglietti vincenti vengono comunicati durante la serata ed è probabile che il primo premio venga estratto verso la fine del programma.

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2023: a che ora inizia l’estrazione finale del 6 gennaio, premi e ospiti di Amadeus

I biglietti della lotteria Italia

Ogni anno sono tantissimi gli italiani che comperano i biglietti provando a sfidare la sorte. I tagliandi possono essere acquistati presso una rivendita autorizzata o su un sito online anch’esso autorizzato. Se anche voi volete tentare la fortuna ma non avete fatto in tempo a comperare i biglietti non disperate, avete ancora qualche ora per farlo! È possibile, infatti, acquistare i biglietti fino alle 21 di oggi, giovedì 6 gennaio, discorso diversi invece per i biglietti digitali la cui scadenza ultima di acquisto era fissata per lo scorso 3 gennaio.

Costo e premi

Per quel che riguarda i costi, i biglietti hanno un prezzo di 5 euro e permettono di partecipare all’estrazione di diversi premi. Quello più ricco e che fa maggiormente gola appartiene alla prima categoria e il suo importo è di ben 5 milioni di euro. Sono poi previsti ulteriori premi il cui importi viene determinato il giorno stesso dell’estrazione, dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Lotteria Italia, come controllare i biglietti

Il numero di serie dei biglietti vincenti e l’importo — ma solo di quelli di prima categoria — vengono comunicati la sera del sei gennaio durante la messa in onda della trasmissione di Amadeus i “Soliti Ignoti — Il Ritorno”. Il programma va in onda su Rai 1 a partire dalle 20.30 e può essere seguito anche in streaming su Rai Play. Inoltre, i taglianti vincenti saranno riportati anche nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.