Fiumicino, il Comune paga lo stipendio di settembre dei dipendenti TPL

Alla fine, è stato il Comune di Fiumicino a saldare gli stipendi dei dipendenti TPL per il mese di settembre 2022. O meglio, ha saldato di nuovo le buste paga dei tanti lavoratori interessati dalla faccenda. Perché l’Amministrazione del sindaco Esterino Montino, aveva già dovuto mettersi mano al portafoglio per non lasciare i lavoratori senza stipendio, considerate le difficoltà finanziare in cui sta navigando la ditta Trotta Bus Services S.p.A., adibita proprio al trasporto pubblico sul territorio fiumicinese.

In merito, l’Assessore ai Trasporti del Comune, Paolo Calicchio, ha riferito: “A seguito del perdurare di alcune difficoltà evidenti della ditta Trotta Bus Services S.p.A., in accordo con la società, l’amministrazione ha provveduto a versare gli stipendi ai dipendenti anche per il mese di settembre. I bonifici sono stati fatti entro il 20 ottobre come prevede il contratto aziendale. Gli uffici hanno provveduto ai bonifici per i lavoratori impiegati nel TPL di Fiumicino. Nei tempi tecnici ordinari previsti dalle banche, i dipendenti riceveranno il salario spettante”.

Il Comune di Fiumicino a tutela dei dipendenti TPL

Sulla questione, l’assessore Calicchio ha precisato: “Il Comune si è mosso, come già lo scorso mese, in applicazione dell’articolo 30 del DLGS 50/2016, comma 6 e l’importo sarà detratto da quanto dovuto alla ditta per l’esecuzione del servizio di Tpl sul territorio. Questo significa che non ci sono costi aggiuntivi per l’amministrazione. Ad oggi la società ci fornisce segnali confortanti e di ripresa rispetto alla crisi in corso e alla continuità del servizio che per l’amministrazione deve essere garantito nella piena efficienza e funzionalità”.

Riguardo gli obiettivi dell’Amministrazione sulla faccenda, il sindaco Esterino Montino afferma: “Due sono le priorità per il Comune: da una parte le cittadine e i cittadini che hanno diritto ad un servizio che funzioni, specialmente i ragazzi delle scuole; dall’altra garantire gli stipendi ai lavoratori perché le crisi delle aziende non possono ricadere su chi lavora e garantisce un servizio. In questo solco e con questo approccio ci siamo mossi in questi mesi cercando la soluzione più idonea per rispondere a queste priorità”.