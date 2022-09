Ostia: si scontrano all’incrocio, auto finisce ribaltata. Strada chiusa (FOTO)

Non solo la Pontina. Un altro brutto incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 13.00, sul litorale e precisamente nella zona di Ostia. A scontrarsi in prossimità di un incrocio sono stati due veicoli e anche in questo caso uno ha finito la sua corsa ribaltato sulla carreggiata.

Incidente ad Ostia oggi 27 settembre

Lo scontro è avvenuto tra Via Cardinal Ginnasi e Via Vincenzo Vannutelli tra due auto. Davvero tremendo l’impatto che ha provocato il ribaltamento di uno dei due mezzi come detto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

Strada chiusa

Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente, per consentire le operazioni di soccorso e successivamente di rimozione dei veicoli incidentati, è stato chiuso dai caschi bianchi. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro anche ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità.

Una persona in Ospedale

Ad ogni modo a seguito dell’incidente uno dei conducenti è rimasto ferito anche se fortunatamente, sembrerebbe, non in modo grave a dispetto della dinamica. Dopo il sinistro è stato portato in Ospedale per accertamenti.

