A che ora inizia e a che ora finisce lo sciopero dei treni di venerdì 26 maggio 2023? Tutte le info

L’Unione sindacati di base ha annunciato per la giornata di domani, venerdì 26 maggio, uno sciopero di 24 ore. Si tratterà di un venerdì nero per il trasporto ferroviario, ma anche per le scuole e per gli uffici pubblici. Non solo Trenitalia, ma anche Italo e Trenord aderirà alla protesta che prenderà il via alle 9 e si protrarrà fino alle 17. E Trenitalia ha annunciato la possibilità di disservizi alla sua utenza, lo ha fatto con una nota, per preparare i pendolari ai possibili disagi che si registreranno.

Trenitalia e Italo aderiscono allo sciopero ma garantiscono alcuni treni

Nonostante lo sciopero, sia Trenitalia, sia Italo, garantiranno servizi minimi di trasporto. Per quanto riguarda, invece, i treni che sono già in viaggio, arriveranno fino a destinazione, sempre che quest’ultima sia raggiungibile entro un’ora, in caso diverso il convoglio potrebbe fermarsi in stazioni precedenti rispetto a quella finale.

Quali sono i treni garantiti

I treni regionali, invece, sono garantiti nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per qualsiasi informazione più specifica è possibile consultare il sito di Trenitalia. Anche i treni del servizio Italo garantiranno alcuni viaggi che vengono però indicati in questo link: https://www.italotreno.it/~/media/Images/content/pdf/sciopero/2023/05-23/Lista-treni-garantiti_26_05_2023. Nonostante lo sciopero dei trasporti nella Capitale non si dovrebbe registrare il blocco di autobus, metropolitane e tram. È stata Roma Servizi per Mobilità ha, infatti, garantito un servizio regolare su: Atac, Roma Tpl e Cotral.

Sciopera anche la scuola e gli uffici pubblici

Anche la scuola è a rischio domani, 26 maggio, anche se, anche in questo caso, dipenderà dall’istituto scolastico scegliere se aderire o meno o anche dagli insegnanti. Il consiglio per i genitori è di consultare le segreterie ed informarsi sull’eventuale adesione del plesso scolastico alla protesta. Anche i lavoratori dell’Inps potrebbero prendere parte allo sciopero, provocando un’attività ridotta che provocherà disagi per l’utenza.