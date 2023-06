Anticiclone africano in Italia: quando arriva, le previsioni meteo fino a sabato 17 giugno 2023

[adrotate group="9"]

Dopo una primavera capricciosa e piovosa, l’estate 2023 sembra farsi desiderare più del solito. Il cielo grigio e le temperature fresche non lasciano presagire l’arrivo della stagione più calda dell’anno, che invece è alle porte. Ma quando potremo finalmente goderci il sole e il caldo? E quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni? Vediamolo insieme.

Da Scipione l’Anticiclone a El Niño: i protagonisti del meteo estivo

Il primo attore che entrerà in scena nel corso di questo weekend, tra sabato 17 e domenica 18 giugno, sarà l’anticiclone africano Scipione, il primo vero campo di alta pressione subtropicale dell’anno. Scipione porterà con sé temperature fino a 39°C sulla penisola, soprattutto in Sardegna e Sicilia. Ma sarà un caldo molto umido, afoso e pericoloso per la salute umana, soprattutto perché si tratta della prima ondata di calore della stagione. Dovremo quindi prestare molta attenzione, sia ai nubifragi che colpiranno ancora il Centro-Sud fino a domani, sia al caldo asfissiante da domenica in poi.

Il secondo attore che influenzerà il meteo estivo sarà El Niño, un fenomeno che riguarda il riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico, in grado di modificare il clima terrestre. La NOAA, l’agenzia Statunitense che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche, ha appena annunciato che le acqua superficiali dell’Oceano Pacifico si stanno scaldando oltre le aspettative, dando il via proprio al fenomeno conosciuto come El Niño. Questo potrebbe avere delle conseguenze anche pesanti sul clima europeo e italiano.

Giugno: tra instabilità e svolta estiva

Il mese di giugno sembrerebbe voler continuare sulla falsariga di quanto avvenuto nelle ultime settimane, con una sorta di palude barica (area di bassa pressione) che persiste sul bacino del Mediterraneo. Questo significa che avremo ancora condizioni a tratti instabili, con piogge e temporali che scenderanno a macchia di leopardo su diverse regioni italiane. Ciò non significa che tutte le giornate saranno rovinate dalle precipitazioni, anzi; nell’attuale stagione questi fenomeni durano al massimo poche ore prima del ritorno del sole (la classica instabilità che contraddistingue il passaggio tra la Primavera e l’Estate).

Nelle prossime ore sono attese piogge molto forti al Centro-Sud, in particolare Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Avremo un netto miglioramento al Nord, un graduale miglioramento anche in Sardegna e Toscana, mentre sul resto del territorio fioriranno a macchia di leopardo frequenti temporali.

Nel dettaglio, ecco le previsioni degli esperti de Il meteo.it:

Giovedì 15 . Al nord: temporali sulle Dolomiti, sulle Alpi friulane e piemontesi, sole altrove. Al centro: maltempo specie sulle adriatiche e sul Lazio, schiarite in Toscana, Umbria e Sardegna. Al sud: forte maltempo.

. Al nord: temporali sulle Dolomiti, sulle Alpi friulane e piemontesi, sole altrove. Al centro: maltempo specie sulle adriatiche e sul Lazio, schiarite in Toscana, Umbria e Sardegna. Al sud: forte maltempo. Venerdì 16 . Al nord: soleggiato, qualche acquazzone sul Triveneto entro sera. Al centro: soleggiato, ventoso sulle regioni adriatiche. Al sud: instabilità residua con qualche temporale forte, specie in Puglia, venti tesi di Maestrale.

. Al nord: soleggiato, qualche acquazzone sul Triveneto entro sera. Al centro: soleggiato, ventoso sulle regioni adriatiche. Al sud: instabilità residua con qualche temporale forte, specie in Puglia, venti tesi di Maestrale. Sabato 17. Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: bel tempo. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Luglio e agosto come saranno? Caldo sì ma non estremo

Per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto, le prime indicazioni che derivano dalle dinamiche climatiche innescate da El Niño e gli scenari forniti dai principali centri interazionali suggeriscono un bimestre più caldo della norma, ma con anomalie inferiori rispetto a quelle eccezionali osservate nel 2022. I giorni piovosi dovrebbero risultare in linea con la climatologia attesa. In base agli ultimi aggiornamenti la prossima stagione sarà caratterizzata da temperature diffusamente oltre la media tra +1°C e +2°C a luglio su buona parte dell’Europa, Italia compresa.

In poche parole, l’estate 2023 sarà calda ma non estremamente calda, con qualche episodio di instabilità ma senza eccessi. Dovremo quindi armarci di pazienza ancora per qualche giorno, prima di poter dire addio alle nuvole e al fresco e accogliere finalmente il sole e il caldo che gli italiani attendono.