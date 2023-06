Meteo in Italia, luglio 2023 sarà piovoso? Le previsioni di Giuliacci

[adrotate group="9"]

Previsioni meteo per l’estate, come sarà il mese di luglio? Dopo maggio sempre con l’ombrello aperto e giugno che sta proseguendo sulla stessa scia, ci si chiede cosa ci aspetta per le prossime settimane. L’estate è la stagione più attesa dell’anno, quella in cui si possono godere le bellezze della natura, il relax e il divertimento ma quest’anno sembra farsi desiderare, tra temporali frequenti e temperature al di sotto della media. Come sarà luglio, il mese in cui molti italiani partiranno per le vacanze? Ci sarà finalmente il sole e il caldo oppure dovremo continuare a portare con noi gli ombrelli e il giacchetto? Vediamo insieme al famoso meteorologo del “Buonasera” le previsioni e le tendenze a lungo termine per capire cosa ci aspetta nel prossimo mese.

L’agognata fine del maltempo: un po’ di stabilità

Un po’ di sole dopo tanta pioggia: ma quanto durerà? Chi segue le nostre notizie sa bene che il periodo di maltempo che ci ha accompagnato da fine aprile sta per concludersi. L’estate è solitamente la stagione più secca per la maggior parte del nostro paese, salvo le zone alpine, ma questo giugno ci ha fatto capire che può essere anche molto instabile. Non era una novità, ma negli ultimi tempi il clima si sta facendo sempre più estremo. Nella seconda parte di giugno, il meteo dovrebbe cambiare in meglio grazie all’ingresso di una maggiore pressione dell’aria che porterà una fase più tranquilla e assolata. Le temperature aumenteranno progressivamente, raggiungendo livelli normali per la stagione, ma senza esagerare. Si tratterà comunque di una pausa momentanea, perché luglio potrebbe riservarci delle sorprese.

Luglio: tra piogge e caldo, un mese incerto

Non è facile prevedere come sarà luglio, il mese in cui molti italiani si godranno le vacanze. Possiamo sperare in un tempo stabile e soleggiato oppure dovremo fare i conti con un clima capriccioso e piovoso? Le probabilità che luglio sia simile a questi primi 15 giorni di giugno non sono così alte, ma neanche nulle. Gli esperti del settore stanno ipotizzando un mese piuttosto umido, soprattutto se confrontato alla media. Tuttavia non si tratterà di piogge regolari, ma di rovesci improvvisi e intensi. Quindi potrebbero esserci dei momenti di sole e caldo, ma anche dei temporali violenti, che porteranno maltempo a più riprese. Questa situazione è legata alla presenza del fenomeno de El Niño, cioè un riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico che influisce sul tempo su parte del nostro pianeta. Questo evento può avere degli effetti anche gravi sul clima terrestre, come già successo in passato.

“Luglio col bene che ti voglio”

Luglio non delude praticamente mai, a parte rarissimi casi. Ma quest’anno potrebbe risultare in netta controtendenza rispetto al 2022. Ricordiamo, però, che l’anno scorso è stato infernale, ecco perché auspicare in un mese diverso dall’estate passata è più che un augurio. Per chi vuole godersi le vacanze senza troppe preoccupazioni, il consiglio è di scegliere le mete più adatte al clima variabile e di tenere sempre d’occhio le previsioni del tempo. Per chi invece ama il caldo e il sole, c’è ancora la speranza che agosto possa regalarci delle giornate più serene e torride. Ma questo lo scopriremo solo tra qualche settimana…