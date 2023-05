Dove andare in vacanza a giugno 2023 spendendo poco? Le mete in Italia, tutte le offerte

Ferie a giugno, la scelta migliore per fare vacanze da sogno spendendo poco. Le ferie ad agosto oltre a risultare troppo costose per molti, comportano anche tanto stress: spiagge affollate e caldo insopportabile potrebbero rendere la vacanza sgradevole e poco rilassante. Lavoro permettendo, sarebbe meglio scegliere periodi tranquilli, come giugno o settembre, quando il clima è più mite e i costi sono decisamente più ragionevoli. Ecco allora dei suggerimenti per delle vacanze super, da poter poter fare il prossimo mese. Ecco i luoghi migliori dove andare.

Le migliori mete per una vacanza a Giugno

Non importa dove, giugno sembrerebbere offrire molteplici opportunità per tutti coloro che intendono viaggiare ad inizio stagione; una capitale europea da esplorare o un mare cristallino, sono certamente valide alternative per qualche giorno di totale relax. Ma quali sono i luoghi più gettonati? Eccone alcuni.

Mar Rosso: tra cultura e divertimento

Sahrm el Sheik, Marsa Alam e Hurghada sono solo tre delle località più turistiche del Mar Rosso. In tantissimi scelgono di partire per l’Egitto durante il mese di giugno che risulta essere un periodo ancora idoneo per non rischiare di imbattersi nel caldo torrido di luglio e agosto. Il plus di questa vacanza è sicuramente la combinazione di un mare cristallino e mozzafiato, e l’interessante cultura di un’antica civiltà che si può riscorprire grazie alle gite organizzate. Un buon compromesso per chi cerca tanto relax, ma non vuole perdersi le preziose bellezze dell’epoca faraonica, come le famosissime Piramidi.

Ibiza: l’isola che non passa mai di moda

Se ciò che si cerca in una vacanza è divertimento, mare e contatto con la natura, Ibiza è l’isola adatta. A giugno i locali sono già aperti e permettono a tutti gli amanti della movida di partecipare ad alcune delle più rinomate serate in alcuni dei locali più famosi del mondo. Immancabile la gita di un giorno a Formentera, per un bagno in uno dei mari più belli d’Europa e del mondo. Non mancano le meraviglie naturalistiche, come Es Vedra, un piccolo isolotto che offre uno scenario unico e un tramonto indimenticabbile.

Stoccolma: bella anche d’estate

Visitare le capitali del nord Europa in inverno potrebbe essere un’impresa piuttosto ardua per molti. Il clima rigido, infatti, non invita di certo a girare come si deve una città; in estate, però, tutto cambia. A Stoccolma, ad esempio, il centro diviene più vivo e dinamico, i colori e i paesaggi si ravvivano, tanto che diventa piacevole prendere un caffè seduti ad un tavolo all’aperto, in attesa di ricominciare a girare per le sue vie. Interessanti anche le gite in barca che si effettuano molto più agevolmente dalla primavera in poi. Qui, come in molte città di questa regione europea, inoltre, è anche possibile ammirare il fenomeno del sole di mezzanotte che inizia proprio durante il mese di giugno.

E in Italia?

Se invece si preferisce rimanere nello stivale? Le mete italiane più consigliate per il mese di Giugno sono tantissime. Dalla Sicilia, raggiungibile a prezzi stracciati con un volo low cost, fino a Ponza, ormai divenuta uno dei luoghi più turistici del litorale laziale. Interessanti anche le offerte per la Puglia, per la Sardegna, ancora poco affollata rispetto ai mesi di alta stagione, e da non sottovalutare anche la zona del Cilento.