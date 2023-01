Fedez perde la causa contro il Codacons: ‘Ora la Rai deve escluderlo da Sanremo’

Il rapper, conduttore televisivo e soprattutto personaggio pubblico noto per la sua presenza sui social, Fedez, alias Federico Leonardo Lucia, torna agli onori della cronaca per la sua battaglia contro il Codacons. Ma se qualche giorno fa, sempre nei confronti dell’associazione dei consumatori, ha ottenuto una vittoria, stavolta il tribunale di Roma ha rigettato la denuncia del rapper che aveva accusato la Codacons di truffa per aver pubblicato un banner relativo a una raccolta fondi per attività legate al Covid.

Il giudice ritiene infondata la denuncia di Fedez contro Codacons

Questa volta le ragioni di Fedez non sono state condivise dalla magistratura capitolina che ha ritenuto le attività dell’associazione per la tutela dei consumatori pienamente legittima. Il giudice Gabriele Tomei nella sua ordinanza di archiviazione ha sottolineato come “il banner incriminato solo ad un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante”.

Stavolta il motivo del contendere tra Fedez e Cosacons era nato dalla pubblicazione di quest’ultima sulla sua home page di una raccolta fonti sul Coronavirus. E questa pubblicazione aveva immediatamente provocato una reazione del rapper che di tutta reazione aveva commentato su Instagram l’iniziativa sottolineando: “Sul loro sito ufficiale avviano una compagna per supportare il Codacons contro il Coronavirus. Quindi io immagino che se vado a donare qui sto aiutando qualcosa che riguardi il Coronavirus”.

Ora l’associazione che tutela i consumatori chiede che il rapper sia escluso da Sanremo

Una presunta irregolarità (truffa) quella denunciata da Fedez. Ma il giudice non ha riscontrato eguale raggiro. La partita però tra il rapper e la Codacons sembra tutt’altro che finita visto che l’associazione intanto denuncerò il cantante per calunnia e poi ha chiesto l’esclusione del musicista dal festival di Sanremo. Cosa deciderà la Rai in merito a questa istanza? Escluderà veramente Fedez dal Festival della canzone italiana? Beh… questa è una eventualità della quale avremo notizie solo nei prossimi giorni.