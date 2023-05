Iliad down oggi 3 maggio 2023, ancora problemi con le telefonate: ultime novità

Continuano i problemi per il gestore di telefonia francese, Iliad che già nella giornata di ieri, martedì 2 maggio, ha fatto registrare notevoli disagi ai suoi utenti. Purtroppo anche nella giornata di oggi, mercoledì 3 maggio proseguono i disservizi e la testimonianza arriva dalle numerose segnalazioni degli utenti.

Gli utenti continuano a segnalare il guasto su Downdetector di Iliad

Sulla pagina Downdetector di Iliad, infatti, anche nella mattinata di oggi sono state inviate segnalazioni che testimoniano il malfunzionamento dell’operatore telefonico che è stato raggiunto da messaggi dei propri utenti anche sul profilo Twitter. In molti sarebbero addirittura impossibilitati ad utilizzare la linea telefonica da ieri. 24 ore di blocco totale per diversi utenti, quindi.

Ancora non è dato sapere quale sia il problema di Iliad

Nonostante le sollecitazioni e gli inviti a risolvere il problema nel minor tempo possibile il gestore telefonico non ha chiarito quale sia stata la causa del disservizio ha semplicemente sottolineato che ‘i tecnici sono al lavoro per ripristinare la situazione’. Resta una particolarità, però, in questi due giorni di disagi per gli utenti dell’operatore francese, che si sia trattato di un problema che si è verificato a poche ore dall’annuncio di una ‘nuova rivoluzione Iliad’ prevista per la giornata di domani, giovedì 4 maggio.

Da stamattina sono ricominciate le segnalazioni degli utenti

Intanto le segnalazioni che ieri avevano raggiunto quota 7.000, nella mattina di oggi sono arrivate a 600. Ma di cosa si lamentano gli utenti che hanno Iliad come proprio operatore telefonico e che oggi hanno avuto qualche problema con la loro linea? Nello specifico, gli utenti lamentano un vero e proprio blackout quasi totale dei servizi mobili in Italia: impossibilità di telefonare, ma anche di connettersi a internet. Disagi che i clienti del gestore di telefonia mobile si augurano possano essere risolti a breve visto che ormai il problema si sta protraendo da tempo.