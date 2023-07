Jovanotti vittima di un incidente: cade dalla bici e si rompe clavicola e femore

Sono momenti di grande ansia per i numerosi fan di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il cantautore e musicista è rimasto vittima di un brutto incidente, mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo con la moglie. È rovinosamente caduto dalla bicicletta e si è fratturato il femore in tre punti diversi e anche la clavicola. Ora Jovanotti è ricoverato in un ospedale locale e, probabilmente, già nella giornata di domani, verrà sottoposto a intervento chirurgico.

È proprio l’artista a dare la notizia ai suoi fan

A dare notizia dell’accaduto è stato proprio il musicista che ha pubblicato due video su TikTok. Il primo è stato realizzato dall’artista nell’imminenza del fatto, e lui stesso dichiara: ‘Temo di essermi rotto qualcosa’. Una brutta caduta in bici per Lorenzo Cherubini che si trovava in sella alla sua due ruote per visitare i dintorni. Un volo rovinoso per il quale è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Sempre Jovanotti ha reso noto ai suoi fan che nelle prossime ore sarà sottoposto a un’operazione chirurgica ‘per impiantarmi un chiodo di titanio’. Un intervento necessario, seppure di routine, come gli ha confermato anche il suo medico di fiducia.

Jovanotti rassicura i suoi fan: ‘C’è di peggio’

Ne avrà per un bel po’ il noto artista italiano, visto che il recupero si prevede piuttosto lungo. Eppure, nonostante il dolore, che il cantante non riesce a nascondere, continua ad avere stampato sul volto il suo solito sorriso e rassicura tutti coloro che gli vogliono bene dichiarando: ‘C’è di peggio’. Il cantante e la sua dolce metà avevano raggiunto la Repubblica Domenicana per trascorrere una vacanza a casa di amici, ma è stata interrotta bruscamente a causa dell’incidente. Nelle prossime ore l’artista non mancherà di informare il suo pubblico delle sue condizioni di salute.