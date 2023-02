Lazza regala la scarpa ad una fan, lei la rivende: ‘È l’ultima volta che faccio un regalo’

Aveva regalato una scarpa autografata ad una sua fan ma poi l’amara sorpresa: la ragazza l’aveva riveduta. Protagonista dell’accaduto il cantante Lazza, fresco di partecipazione a Sanremo con il suo meraviglioso brano ‘Cenere’. Il regalo è avvenuto proprio durante la kermesse e in particolare, lo scorso 8 febbraio quando Lazza si è fermato in cima alla scalinata dell’Hotel De Paris dove i passanti, vedendolo, hanno creato una calca: tutti sotto la ringhiera della scalinata per scattare foto e dialogare con lui e a questo punto, l’artista ha deciso di sedersi sul muretto, togliersi una scarpa, autografarla e lanciarla tra la folla.

Lazza, chi è la fidanzata Debora Oggioni: età, lavoro, foto e Instagram

La bagarre per la scarpa lanciata da Lazza

La scarpa è stata subito presa da una ragazza che, tuttavia, non è riuscita a trattenerla a lungo. Non permettendole di andare via, gli altri fan hanno provato a sottrargliela; nel parapiglia generale si è poi aggiunto un uomo più adulto che, a sua volta, ha cercato di appropriarsi dell’oggetto del contendere. Così, per cercare di riportare la situazione alla normalità, sono intervenuti gli addetti alla sicurezza che hanno cercato di sottrarre la scarpa all’uomo scoprendo poi che si trattava del padre della ragazza che per prima aveva preso la scarpa. Quest’ultima, poi, le è stata riconsegnata dagli addetti alla sicurezza. Una vicenda che sembrava terminata, chiusa con la giovane contenta di aver avuto il dono firmato dal suo beniamino invece le cose sono andate diversamente.

La rivendita e il commento del cantante

Ad una settimana dai fatti, nelle storie Instagram di Lazza è comparso una screenshot che mostrava quella stessa scarpa in vendita a 450 euro su un sito e-commerce. Il commento, allegato alla foto e lapidario dell’artista non è mancato: ‘Sarà l’ultima volta che faccio un regalo. Comunque 450 euro so pochi, aggiungi uno zero almeno’, allusione – con molta probabilità- riferita al valore della sua firma. Ma non è ancora finita, in risposta al comportamento del fan, il cantante ha deciso di vendere all’asta due sue scarpe autografate uguali a quella lanciata lo scorso 8 febbraio a Sanremo. Il prezzo di partenza? 300 euro, quindi ben 150 euro in meno rispetto alla singola scarpa rivenduta dal fan.