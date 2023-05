Vodafone down oggi 5 maggio 2023: problemi in tutta Italia, cosa sta succedendo

Arrivano da tutt’Italia segnalazioni per disservizi con il gestore telefonico della Vodafone. Oggi, venerdì 5 maggio, è una giornata nera per gli utenti dell’operatore telefonico inglese che si sono trovati a fare i conti con problemi vari e di diversa natura che si stanno registrando in queste ore.

Numerose le segnalazioni da parte degli utenti

Ma le segnalazioni sono iniziate ad arrivare numerose dalle 10 di stamattina lamentando: assenza di segnale, blackout della linea, difficoltà di connessione a internet con i dati mobili. Si tratta di lamentele che arrivano da ogni parte dell’Italia, non sembra quindi trattarsi di un problema localizzato. Gli utenti, infatti, hanno segnalato disagi da: Torino, Verona, Venezia, Roma, Taranto, bari, Napoli, Perugia, Trento, Milano, Bologna.

Vodafone non fornisce chiarimenti su quanto sta succedendo

Vodafone, al momento, sembra essere nel caos e il gestore telefonico, almeno per ora, non ha fornito comunicazioni ufficiali circa quando sta capitando. Non è ancora noto da cosa siano scaturiti i problemi che stanno affliggendo gli utenti del gestore telefonico. Tantissimi gli italiani che utilizzano Vodafone, oltre il 30 per cento degli italiani, trattandosi di uno dei principali operatori di telefonia mobile. La stima è che circa 20 milioni di persone siano in possesso di una Sim della Vodafone. Un impegno notevole per la società inglese che a fronte di un così grande bacino di utenza deve garantire un servizio sempre efficiente. Eppure da ormai oltre due ore il servizio è down e ancora non è dato sapere cosa stia succedendo.

+++ AGGIORNAMENTO +++

Vodafone è a conoscenza di un disservizio temporaneo nella zona dell’alto Lazio dovuto al taglio di due cavi in fibra ottica di altro operatore. I tecnici sono al lavoro per garantire il ripristino quanto prima. Vodafone si scusa con i clienti per il disagio.

Downdetector documenta un’impennata di segnalazioni

Dopo i disservizi dei giorni scorsi con il gestore Iliad ora anche Vodafone sembra fare i ‘capricci’. Il grafico di Downdetector documenta una considerevole impennata di segnalazioni da parte degli utenti: il 40 per cento lamenta un totale blackout, il 37 per cento l’assenza di segnale e il 23 per cento l’impossibilità di utilizzare internet mobile.