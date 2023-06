Tiziano Ferro, la lettera del Sindaco di Latina: “Vieni a suonare in città”

Tiziano Ferro è uno dei cantautori italiani più famosi e apprezzati nel mondo, ma non ha mai dimenticato le sue origini. Nato a Latina il 21 febbraio 1980, ha sempre espresso il suo affetto per la sua città natale, sia nelle sue canzoni che nelle sue dichiarazioni pubbliche. Il suo legame con Latina è profondo e sincero, frutto di una storia personale e artistica che lo ha portato a confrontarsi con le sue radici, le sue difficoltà e le sue aspirazioni. Latina è per lui non solo un luogo geografico, ma anche un simbolo di identità, di appartenenza e di orgoglio. L’ultima occasione in cui ha manifestato il suo amore per la sua città è stata il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, dove ha indossato una felpa con la scritta “Latina” e ha dedicato la canzone “Ti voglio bene” alla sua terra.

La lettera della sindaca di Latina a Tiziano Ferro

Il gesto di Tiziano Ferro non è passato inosservato alla sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha voluto ringraziarlo con una lettera pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Nella missiva, la prima cittadina ha espresso il suo orgoglio per avere un concittadino così illustre e talentuoso, che non perde occasione per rilanciare il nome di Latina nel mondo. Ha inoltre invitato il cantante a essere ricevuto in Comune quanto prima e a valutare la possibilità di inserire Latina tra le tappe dei suoi concerti futuri: “Colgo l’occasione per invitarla in Comune quanto prima. Sono una sua fan e non vedo l’ora di conoscerla di persona: sentire le sue parole è per me sempre un’emozione forte. Un sentimento condiviso, ne sono certa, dalla maggior parte dei nostri concittadini oltre che da milioni di persone in tutto il mondo. Per questa ragione, vorrei verificare se ci fosse la possibilità, nel prossimo futuro, per inserire Latina tra le tappe dei suoi concerti”.

La risposta

Tiziano Ferro non ha ancora risposto alla lettera della sindaca, ma si può immaginare che abbia apprezzato l’invito e il riconoscimento. Il cantante ha infatti sempre dimostrato un forte legame con la sua città, dove ha festeggiato i suoi 40 anni con il marito Victor Allen e dove torna spesso a trovare la sua famiglia e i suoi amici. Inoltre, ha sempre sostenuto le battaglie per i diritti civili e contro l’omofobia, lanciando un appello a partecipare al Lazio Pride che si terrà a Latina il prossimo 8 luglio.

Un concerto a Latina

La domanda che tutti si pongono ora è: Tiziano Ferro accetterà di fare un concerto a Latina? La speranza dei suoi fan è grande, ma ci sono anche delle difficoltà pratiche da superare. Il cantante infatti riempie gli stadi di grandi dimensioni, come l’Olimpico di Roma o San Siro a Milano, e non è facile trovare una location adeguata a Latina. L’ultima volta che si è esibito nella sua città è stato nel 2007, al “Francioni”, davanti a migliaia di persone emozionate. Chissà se si ripeterà l’occasione…

Un artista che non smette di stupire

Intanto, Tiziano Ferro continua a stupire i suoi fan con la sua musica e la sua creatività. Il suo ultimo album, “Accetto miracoli”, uscito nel 2019, ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il cantante ha anche pubblicato un libro autobiografico, “TZN – trent’anni e una chiacchierata con papà”, in cui racconta la sua vita e la sua carriera con sincerità e ironia. Inoltre, ha collaborato con altri artisti internazionali, come Jovanotti, Laura Pausini, Ed Sheeran e John Legend.

Tiziano Ferro è quindi un artista completo e versatile, capace di esprimersi in diversi generi musicali e linguaggi artistici e infine è un artista che ama Latina e che Latina ama.