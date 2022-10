Agenzia del lavoro ricerca e seleziona 1.8000 figure professionali in tutta Italia: come candidarsi

Offerte di lavoro ottobre 2022, l’agenzia per il lavoro Etjca rende nota la ricerca ai fini della selezione di oltre 1.800 figure professionali da inserire in tutta Italia. Tante le posizioni richieste: dagli addetti alla refezione scolastica, ai periti meccanici, passando per operai specializzati nel settore meccanico ed elettronico. Gli annunci riguardano l’intero Paese e possono essere ‘filtrati’ per Regione o zona, nonché per il settore desiderato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le offerte di lavoro disponibili.

Le offerte di lavoro dell’agenzia Etjca nel nord Italia

Nelle regioni del nord sono aperte diverse selezioni in particolare in Lombardia, Veneto e in Liguria.

Lombardia

Addetti alla mensa scolastica,

Periti meccanici ed elettrici per controllo qualità al ricevimento

1 construction project manager impianti elettrici.

Piemonte

Addetti alla preparazione e farcitura croissant,

N.1 elettricista industriale e

N. 1 impiegato/a back office per la divisione cosmetica.

Veneto

N.1 addetto alla gestione ordini,

N.1 collaudatore di schede elettroniche.

Liguria

N.1 magazziniere notturno per il settore ittico

N. 1 senior buyer ufficio acquisti per una prestigiosa azienda operante nel settore abbigliamento sportswear

Centro Italia

Numerose le opportunità di impiego nel centro Italia come ad esempio in Umbria, Emilia Romagna ma anche nel Lazio. Ecco i dettagli.

Umbria

Ricerca per elettricisti e idraulici

N.1 fresatore e

N.1 manutentore elettromeccanico

Emilia Romagna

Operai addetti alla finitura per il settore metalmeccanico

N.1 carpentiere metallico

N.1 OSS

N.1 operaio addetto al confezionamento

Lazio

Addetti all’assemblaggio e al magazzino

N.1 apprendista calzolaio, la risorsa supporterà il personale senior e sarà formato sulla mansione

Abruzzo

In Abruzzo sono attive diverse ricerche per:

Addetti alle vendite, inoltre si segnala

N. 1 posizione come autista per scuolabus

Toscana

In Toscana si ricercano addetti:

Logistica

controllo accessi

Tecnici e facchini per il festival internazionale Lucca Comics & Games in programma dal 28 ottobre al 1 novembre

Inoltre si segnalano ricerche come operaio elettromeccanico, impiegato amministrativo settore pubblico e un addetto allo spruzzo e alla gemata con precedente esperienza nel settore conciario.

Leggi anche: Anas cerca personale per la stagione invernale: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Sud Italia e Isole

Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna si ricercano un impiegato amministrativo contabile, un ingegnere ufficio tecnico e un impiegato amministrativo contabile; in Sicilia si segnalano posizioni aperte per un addetto ufficio acquisti nel settore delle costruzioni, un contabile senior e un addetto all’ufficio gare. In Puglia si ricercano un consulente commerciale assicurativo e creditizio, un pasticcere e un coordinatore vendite. In Calabria vengono assunti un programmatore PL/SQL, un operatore service desk in lingua francese e addetti al customer care telefonico.

Leggi anche: ArteCorpo, la Scuola di Formazione per massaggiatori: tutti i corsi per diventare un professionista del settore

Come candidarsi

I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.www.etjca.it. Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata. Per inviare la propria candidatura a un’offerta di lavoro è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.