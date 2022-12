Concorso Accademia delle Belle Arti di Roma: basta il diploma, come candidarsi e quando

Nuove opportunità di lavoro per i diplomati. Nel nuovo concorso indetto dall’Accademia delle Belle Arti di Roma, infatti, per candidarsi è sufficiente il diploma. Il concorso è finalizzato a formare una graduatoria di persone idonee al ruolo di “assistente” (ex Assistente amministrativo), comparto AFAM per assunzione a tempo determinato. Ecco tutte le informazioni per presentare la domanda.

Il concorso, requisiti e scadenze

La possibilità di candidarsi scade alle 12:00 del 28 dicembre 2022 e alcuni dei requisiti più importanti sono: diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi universitari, età non inferiore ad anni 18, cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti.

Come candidarsi

La propria candidatura per il concorso deve essere inviata con una delle seguenti modalità: mediante racc. A/R da inviare al recapito: Accademia di Belle Arti di Roma – Via di Ripetta, 222 – 00186 Roma; oppure a mezzo di PEC all’indirizzo: abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it. “Nell’ipotesi di spedizione con racc. A\R è necessario, a pena di inammissibilità, anticipare la sola domanda (senza i documenti allegati) all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@abaroma.it entro le ore 12.00 del 28-12-2022, così da permettere all’Amministrazione di conoscere, entro il suddetto termine, l’esatto numero delle domande di partecipazione.” viene precisato dal bando.

Le selezioni

I candidati saranno selezionati attraverso il superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale, che verteranno sugli argomenti riportati nel bando. Verrano valutati anche i titoli posseduti. Una dovuta avvertenza: “non sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con il Presidente, con il Direttore o con un componente il Consiglio di Amministrazione”. La Commissione di selezione, in base alle candidature pervenute, si riserva la possibilità di effettuare una preselezione.