Concorso Dsga 2022: quali sono i requisiti, come fare domanda e quando ci saranno le prove

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il regolamento per prendere parte al concorso a Direttore dei servizi generali e amministrativi, Dsga.

La regolamentazione del concorso per titoli ed esami sono indicati nel decreto del 28 giugno del 2022, il numero 146. In esso sono indicati quali sono i requisiti generali per essere ammessi al concorso, i posti messi a disposizione per Regione, le modalità e i contenuti delle domande per accedere al concorso, il calendario delle prove, i documenti richiesti per l’eventuale assunzione.

Chi può partecipare al concorso

Ogni Regione procederà al suo concorso e stilerà la sua graduatoria, attraverso le prove scritte e orali e la valutazione per titoli.

Cittadini italiani o membri dell’Ue possono accedere al concorso purché siano in possesso di diploma di laurea, laurea specialistica e magistrali.

Leggi anche: Agenzia del lavoro ricerca e seleziona 1.8000 figure professionali in tutta Italia: come candidarsi

Le prove previste

Le prove previste per il concorso sono una scritta e una orale e la valutazione dei titoli. La prova scritta prevede 60 domande con risposte multiple delle quali una sola corretta.

La prova orale, una volta superata la prova scritta, consiste in un colloquio su materie d’esame, un test sulla conoscenza degli strumenti informatici, per una durata massima di 50 minuti.