Concorso Ministero della Cultura, si cercano 100 funzionari: bando, requisiti e stipendio

I Ministeri sembrano pronti ad arruolare nuovo personale, ma solo quello con elevata professionalità, da inserire nella quarta area, creata lo scorso anno per dirottarvi personale tecnico per il Pnrr che finora non era ancora entrata realmente operativa. Ma ora con il bando che prevede l’assunzione di 100 funzionati con stipendi fino a 70mila euro l’anno, da parte del ministero della Cultura, sembra proprio che abbia trovato concretezza la cosiddetta ‘quarta area’.

La campagna di assunzioni inizierà dal ministero della Cultura

Non si tratterà delle uniche assunzioni di questo tipo. Sono anche altri i ministeri che sono pronti ad arruolare super funzionari. Tra gli altri il ministero della Giustizia che intende assumere 70 unità e il ministero dell’Istruzione che ne assumerà 40, così come il Garante della Privacy prevede di rimpinguare le fila dei suoi dipendenti con altre 87 persone. Una sorta di ‘campagna’ alla quale si sommano una serie di premi e incentivi che dipende dagli incarichi ovviamente.

Una novità inserita nel decreto al vaglio del Senato

Tutto questo è previsto in un decreto, denominato ‘Pa-bis’ ora al vaglio del Senato ed è prevista l’assunzione di 3mila assunzioni delle quali 2mila nelle forze dell’ordine, con la possibilità di stabilizzare coloro che sono impiegati con contratti a tempo determinato, purché abbiano maturato almeno 36 mesi come dipendenti di una pubblica amministrazione. C’è anche la possibilità degli enti locali di assumere a tempo indeterminato coloro che lavorano a tempo determinato da più di otto anni.

Previste nuove assunzioni anche a Scuola

Nel prossimo anno scolastico, quello 2023/2024 , è prevista anche l’assunzione di docenti della prima fascia nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Ma in questo quadro di nuove assunzioni il decreto prevede anche controlli serrati. In particolare a svolgere attività di supervisore sarà la Corte dei Conti, incaricata di verificare quale sia l’uso dei fondi del Pnrr.