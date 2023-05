Concorso Zetema a Roma, ecco quando iniziano le prove: date e come funziona

Il concorso Zetema dà l’opportunità a diplomati di lavorare in musei e biblioteche e il nuovo concorso è diretto a 77 diplomati che verranno impiegati a tempo determinato e part-time. Si tratta della possibilità per 67 giovani di essere impiegati come assistenti in sala museale, mentre per i restanti 10 di lavorare come addetto al supporto delle attività di assistenza al pubblico, reference e front office.

La selezione dei candidati come avviene

La selezione avverrà attraverso una procedura concorsuale, consistente in una prova d’esame scritta, una valutazione dei titoli formativi e delle esperienze professionali e un colloquio attitudinale. E la prova d’esame consiste in 25 domande per rispondere alle quali i candidati avranno 30 minuti di tempo. Ogni risposta corretta vale 2 punti, mentre le risposte sbagliate valgono -0.66 punti e se non si dà alcuna risposta allora 0 punti.

Quali sono le materie da studiare e come funziona il punteggio per i quiz

Il punteggio minimo da raggiungere per superare la prova è di 30 punti. Per gli aspiranti assistenti alle sale museali le materia d’esame sono: Struttura del sistema museale di Rema Capitale; Fondamenti di storia dell’arte; Contenuti del CCNL Federculture applicato da Zètema Progetto Cultura Srl; Elementi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Per gli addetti al supporto delle attività di assistenza al pubblico, reference e front office, le materie saranno: Struttura del sistema delle Istituzioni Biblioteche; Fondamenti di biblioteconomia; Contenuti del CCNL Federculture applicato da Zètema Progetto Cultura Srl; Elementi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Quando inizia la prova d’esame

La prova d’esame avrà inizio a partire dal 19 giugno 2023, secondo un calendario che verrà fissato all’esito della fase del processo di conferma dei requisiti, riferita in particolare alla dotazione tecnologica e alla conformità a quanto richiesto. In particolare verrà valutato che il candidato sia in possesso dispositivi e risorse specifiche come: uno smartphone; un computer fisso o portatile collegato alla rete elettrica e connesso ad una rete internet stabile.