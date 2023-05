Concorso Comune di Roma, bando per 900 posti: profili richiesti, requisiti e come fare domanda

Concorsi in vista per il Comune di Roma, con centinaia di assunzioni per coloro che supereranno tutte le fasi di selezione, certamente un’occasione da lasciarsi sfuggire, per tutti coloro che aspirano a lavorare nel settore pubblico e sognano un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Di seguito vogliamo segnalarvi tre importanti ed interessanti concorsi con scadenza fine maggio, continuate a leggere!

Concorso per funzionario economico-finanziario: requisiti

Il primo concorso che vogliamo segnalarvi è quello indetto da Roma Capitale e che ha come obiettivo l’assunzione di almeno 60 lavoratori con un bel contratto a tempo indeterminato. Il profilo professionale ricercato è quello del funzionario economico-finanziario. Ma quali sono i requisiti richiesti? Oltre a quelli che potremmo definire basilari, come la maggiore età e la cittadinanza italiana, per poter prendere parte alle selezioni è necessario essere in possesso di una delle seguenti lauree magistrali:

LM-77 Scienze Economico Aziendali;

LM-82 Scienze Statistiche;

LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie;

Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparate;

Lauree di cui al D M. 270/04 appartenenti ad una delle seguenti Classi: L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

L-33 Scienze economiche;

L-41 Statistica;

Lauree Triennali di cui al D.

Per quanto riguarda, infine, la scadenza per poter inoltrare la domanda, questa è fissata per il 29 maggio alle 23.59 e si potrà inviare esclusivamente online con credenziali Spid, Cie, Cns e Idas.

Concorso per istruttori di polizia locale

Un altro concorso molto atteso è certamente quello per 800 istruttori di polizia. Atteso perché aperto anche ai diplomati. Ma non si tratta dell’unico requisito, perché oltre al diploma sarà necessario essere in possesso di una patente di guida non inferiore alla B, e ancora essere anche disponibili per l’uso dell’arma, nonché anche per la conduzione dei veicoli in dotazione al corpo di polizia locale. In questo caso, invece, la scadenza per le domande è fissata per il il 29 maggio alle 23.59. Anche per questo concorso è necessario inoltrare la propria domanda online, sempre per mezzo del portale inPa con accesso tramite identità digitale e possesso di una pec.

Concorso per praticanti autorità garante concorrenza e mercato

Infine, il terzo concorso interessante che vogliamo segnalarvi è ancora una volta bandito dal Comune di Roma, ovvero quello che riguarda la ricerca di 22 persone da assumere per il profilo da praticante nell’Agcom. Dei diversi posti messi a disposizione, 16 posti saranno riservati per a selezione che riguarda il praticantato con elevata formazione giuridica (Efg). I restanti 6, invece, sono riservati al praticantato con elevata formazione economica (Efe). Passiamo ora, ai requisiti: laurea magistrale in materie economiche con voto non inferiore a 105/110, un dottorato di ricerca in materie pertinenti e di interesse per l’autorità. Vanno bene anche le lauree giuridiche con votazione non inferiore a 105/110, ed aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Il limite di età è fissato in anni 32. Scadenza per l’invio delle domande, invece, fissata per il l 29 maggio maggio alle ore 18. Anche qui, come nel resto dei casi, tutta la domanda va inoltrata online sul sito dedicato.