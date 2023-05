Estate, viaggiare in treno ed essere pagati: ecco come fare

Lavorare viaggiando o viaggiare lavorando. Il senso è lo stesso se si pensa di poter conciliare l’attività lavorativa alla possibilità di vedere posti nuovi. Un’eventualità resa fattibile grazie alla diffusione dello smart working che dà l’occasione di esercitare la propria professione da qualsiasi location purché ci sia una connessione internet. Non si tratta solo di un’idea, ma della proposta di prendere parte alle selezioni per ricoprire il ruolo di Night Train Tester e ricevere anche un compenso per svolgere questa attività.

La proposta di fare il Night Train Tester

Cioè potreste essere scelti per viaggiare sui treni in orari notturni, in giro per l’Europa e fare da testimonial sulle esperienze di viaggio compiute. Una proposta che arriva da Radical Storage, che si occupa di deposito bagagli in tutto il mondo e che dà la possibilità a chiunque sia interessato all’iniziativa di candidarsi ed eventualmente essere scelti a ricoprire questo incarico.

Viaggiare in treno è modo comodo di raggiungere varie destinazioni. Un mezzo per visitare posti nuovi a prezzi abbordabili, tutto vivendo anche l’esperienza di servirsi di convogli più moderni o anche quelli più tradizionali. Una scelta da fare o in solitaria, ma anche con amici oppure con la famiglia. Il Night Train Tester non dovrà fare altro che viaggiare su treni in orari notturni in giro per i Paesi d’Europa e raccontare la sua esperienza. Colui che verrà scelto a svolgere questo lavoro avrà un abbonamento interrail valido per un mese, per fare sette viaggi in Europa, biglietti per cinque diversi treni notturni, un mese di deposito bagagli in tutto il continente e un compenso di 500 sterline.

Il candidato ideale deve documentare il suo viaggio

Un’opportunità in cambio della quale il Train Tester prescelto avrà l’unico impegno di narrare la sua esperienza con video, foto e recensioni dei depositi bagagli di Radical Storage. Per candidarsi è sufficiente compilare un modulo che troverete sul sito ufficiale di Radical Storage, ma entro e non oltre il 5 luglio prossimo.

Come candidarsi

Per candidarsi all’annuncio di lavoro occorre essere maggiorenni, e avere dei documenti di viaggio validi per gli spostamenti in tutta Europa. È richiesta la capacità di saper scrivere in inglese, in quanto alla persona scelta verrà chiesto di raccontare la sua esperienza attraverso il blog di Radical Storage. Il candidato ideale, inoltre, deve sapersi muovere in maniera indipendente e autonoma. Deve saper scattare fotografie e video in alta qualità per mostrare i dettagli della sua esperienza. Deve, inoltre, avere delle buone capacità organizzative, dato che toccherà a lui pianificare i viaggi e gli spostamenti.