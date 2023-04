Riqualificazione degli ospedali del Lazio, stanziati 86 milioni e 96mila euro

Per la riqualificazione degli ospedali della Regione Lazio sono in arrivo 86 milioni e 96mila euro, così come stabilito dalla delibera per il piano decennale destinato all’edilizia ospedaliera regionale. Un provvedimento che ha trovato l’approvazione della Giunta regionale guidata da Francesco Rocca.

Particolare attenzione sarà rivolta agli Istituti Fisioterapici

Si tratta di fondi messi, per la maggior parte, a disposizione dalla Stato e solo 4,3 milioni dalla Regione. Un programma che vuole andare a rinnovare le strutture sanitarie che insistono sul territorio e che sembra avere un occhio di riguardo per gli Istituto Fisioterapici, ai quali saranno destinati 25 milioni di euro per la realizzazione di centri di Protonterapia, per la cura di tumori che si sono sviluppati nelle vicinanze di organi critici o di strutture nobili e delicate, come il cervello, il cuore o il midollo spinale.

L’Asl di Latina riceverà, invece, 12 milioni di euro, mentre all’Umberto I andranno circa 7 milioni di euro e saranno destinati in particolare a Neonatologia e Terapia intensiva neonatale. Al San Camillo, per Cardiologia d’urgenza, sono destinati 2,9 milioni, al San Giovanni, invece, 2,9 milioni. Il resto della somma verrà suddivisa tra i presidi ospedalieri presenti nelle altre province del Lazio.

La Giunta regionale punta sul decentramento della sanità

Il progetto della Giunta regionale sembra chiaro: l’intenzione di decentrare la sanità. Ed è stato proprio il Presidente della Regione Lazio ha sottolineare l’importanza di dotare i presidi ospedalieri, diverse da quelle capitoline di strutture adeguate, così da evitare che l’utenza che ha necessità di cure debba spostarsi nella Capitale.

Intanto, però, in questo piano di risanamento della sanità laziale, è stato escluso il Policlinico Gemelli di Roma, dove doveva essere realizzato un nuovo corpo e per il quale era previsto un finanziamento di 23 milioni di euro. Una scelta che nasce dalla volontà di dare concretezza a questo progetto con un altro atto amministrativo.