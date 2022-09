Acciughe, thè e biscotti, la nuova ‘piazza Elizabeth’ in onore della Regina: ecco dove mangiarla a Roma

Il pizzaiolo Daniele Frontoni ha dedicato una pizza alla regina Elisabetta II. La Pizza Elizabeth è un’invenzione e un omaggio alla sovrana inglese.

Non è la prima volta che Frontoni, pizzaiolo e figlio di una generazione di fornai e pizzaioli romani, dà vita a un’iniziativa del genere. Anche per Josè Mourinho, Frontoni al suo arrivo a Roma realizzò la “Pizza SpecialOne”.

Il pizzaiolo spesso dedica le sue creazioni a personaggi e non solo

“Venendo da una famiglia storica che, di fatto, ha creato la pizza romana, spesso mi viene chiesto di dedicare la pizza a qualcuno o a qualcosa. Io però non sono un semplice esecutore, sono abituato a comunicare ciò che sento e vedo attraverso le mie pizze – ha detto il pizzaiolo a Il Messaggero –. In questo modo cerco di distinguermi e agisco come fossi un alchimista, trasformando i sentimenti in una pizza. Ho gioito per l’arrivo Mourinho, ho cercato di fare del bene per AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, di cui sono testimonial, oppure ho esultato con la pizza creata per la vittoria dell’Italia agli Europei 2020. Questa volta è toccato alla regina Elisabetta e domani, chissà!”.

Tra i cibi preferiti dalla Regina Elisabetta prima tra tutti il Fish&Chips e il The con i Biscotti. Frontoni mostra in un video postato sui social, come nel rispettare le preferenze della sovrana, bolle le patate con del the verde e le abbina a delle acciughe su base bianca, condita con mozzarella, menta ed una manciata di biscotti sbriciolati in rifinitura. Un abbinamento che può risultare “stonato” ma che sembra invece convinca il palato di molti.

Pizze anche dedicate alle serie Netflix

Chissà se anche questa pizza rientrerà nelle prossime proposte del pizzaiolo che – data la sua passione per il cinema e la regia, sua seconda attività -, da venerdì 30 settembre 2022, presenterà al pubblico una serie di creazioni acqua e farina dedicate alle più seguite serie TV di Netflix, da “Stranger Things” a “Better Call Saul”.

Intanto così “Pizza Elisabeth” è pronta a candidarsi come la trasposizione gastronomica della fortunata serie “The Crown”, che dalla dipartita della regina, ha visto impennarsi il numero delle visualizzazioni sulla piattaforma audiovisiva. La nuova pizza sarà disponibile nella sede di Via Assisi 117, per tutto il tempo dell’operazione “London Bridge”, dal 12 al 21 settembre 2022.