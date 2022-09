50 Top Pizza World: la migliore pizzeria al mondo si trova in Italia, ecco dove

Prima edizione mondiale di “50 Top Pizza” è stata realizzata quest’anno la guida online creata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e dal giornalista Luciano Pignataro. Un vademecum che indica la classifica delle migliori 100 pizzerie al mondo.

La manifestazione nel Palazzo Reale di Napoli

Quest’anno per la prima edizione di 50 Top Pizza World, la classifica che racchiude le 100 migliori pizzerie del mondo, la manifestazione si è tenuta nel Palazzo Reale di Napoli. Non a caso è stato scelto il capoluogo partenopeo ritenuto da molti la capitale della pizza.

La classifica è attiva dal 2017 ma venivano individuate le migliori pizzerie in Italia, poi l’evento si è ampliato includendo prima le pizzerie europee e poi anche quelle americane.

Quest’anno per la prima volta è stata stilata una classifica globale e qualche mese fa si è svolta la cerimonia di premiazione 50 Top Itay 2022 che ha visto in gara le migliori pizzerie di Italia. Anche quest’anno, per la quarta volta definitiva, è stata una pizzeria campana ad ottenere il primo posto.

Professionisti e ispettori esperti hanno esaminato moltissime pizzerie in diversi paesi al mondo per poter stilare una classifica delle migliori. Alla fine, in lista ci sono quaranta pizzerie italiane, venticinque in Europa, quindici negli Stati Uniti, quindici dell’area Asia – Pacifico, quattro nel Sud America e solo una in Africa. Se si restringe il campo, all’interno della 50 Top Pizza World tra le prime dieci ben sette sono pizzerie italiane.

La Classifica

Il primo posto della classifica 50 Top Pizza World possiamo vedere un ex aequo tra Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a New York e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta. Al Terzo posto è presente Peppe Pizzeria di Giuseppe Cutraro a Parigi, mentre pizzeria 50 Kalò di Napoli si piazza al quarto posto e 10 Diego Vitagliano Pizzeria sempre di Napoli occupa il quinto posto.

Ecco la classifica completa:

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italia

1 A Pizza Napoletana – New York, Stati Uniti

3 Peppe Pizzeria – Parigi, Francia

4 50 Kalò – Napoli, Italia

5 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia

6 I Tigli – San Bonifacio, Italia

7 Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Italia

8 Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia

9 La Notizia 94 – Napoli, Italia

10 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA

11 Ribalta New York – New York, Stati Uniti

12 Fratelli Figurato – Madrid, ​​Spagna

13 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia

14 Bottega – Pechino, Cina

15 50 Kalò Londra – Londra, Inghilterra

16 The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Giappone

17 180g Pizzeria Romana – Roma, Italia

18 Dry Milano – Milano, Italia

19 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italia

20 Bæst – Copenaghen, Danimarca

21 Sartoria Panatieri – Barcellona, ​​Spagna

22 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Italia

23 Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca” – Tokio, Giappone

24 Le Grotticelle – Caggiano, Italia

25 Qvinto – Roma, Italia

26 Pepe in Grani – Caiazzo, Italia

27 Razza Pizza Artigianale – Jersey City, USA

28 ‘ Munaciello – Miami, Stati Uniti

29 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore, Italia

30 Spacca Napoli Pizzeria – Chicago, Stati Uniti

31 Song’ E Napule – New York, Stati Uniti

32 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

33 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Italia

34 Pizza Zulù – Fürth, Germania

35 La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

36 La Leggenda Pizzeria – Miami, Stati Uniti

37 Pizzana – Los Angeles, Stati Uniti

38 Crosta – Milano, Italia

39 Keste Fulton – New York, Stati Unit

40 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Italia

41 Apogeo – Pietrasanta, Italia

42 La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italia

43 Peppina – Bangkok, Thailandia

44 Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese, Italia

45 Pizza Massilia – Bangkok, Tailandia

46 Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania, Italia

47 400 Gradi – Lecce, Italia

48 Denis – Milàn, Italia

49 Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italia

50 Ti amo – Buenos Aires, Argentina

51 Kytaly – Ginevra, Svizzera

52 La Balmesina – Barcellona, ​​Spagna

53 Pizza Strada – Tokyo, Giappone

54 nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

55 Enosteria Lipen – Triuggio, Italia

56 Officine del Cibo – Sarzana, Italia

57 Pizza artigianale di Ken – Portland, USA

58 Bianco Pizzeria – Phoenix

59 L’Orso – Messina, Italia

60 Sbanco – Roma, Italia

61 La Pizza è Bella Gourmet – Bruselles, Belgio

62 Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, China

63 Napoli on The Road – Londra, Inghilterra

64 Frumento – Acireale, Italia

65 Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, Nuova Zelanda

66 La Braciera – Palermo, Italia

67 Malafemmena – Berlino, Germania

68 Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

69 Forno d’Oro – Lisbona, Portugal

70 400° Laboratorio – Parigi, Francia

71 Pizzeria artigianale di Jay – Kenmore, USA

72 Fandango – Potenza, Italia

73 Pizzeria Mazzie – Bangkok, Tailandia

74 Il Vecchio e il Mare – Firenze, Italia

75 Pizzeria Le Parùle – Ercolano, Italia

76 Operazioni – Brooklyn, Stati Uniti

77 A Pizza da Mooca – San Paolo, Brasile

78 L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

79 The Dough Bros – Galway, Irlanda

80 San Gennaro – Zurigo, Svizzera

81 Giovanni Santarpia – Firenze, Italia

82 Spacca Napoli – Seúl, Corea del Sur

83 Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasile

84 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli, Italia

85 ‘O Ver – Londra, Inghilterra

86 Forza – Helsinki, Finlandia

87 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone, Italia

88 Guillaume Grasso – Parigi, Francia

89 Doppio Zero – San Francisco, Stati Uniti

90 BACI Trattoria & Bar – Hong Kong, China

91 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano, Italia

92 CIAK – In The Kitchen – Hong Kong, Cina

93 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Italia

94 Al Taglio – Sydney, Australia

95 Uscita – Copenaghen, Danimarca

96 ‘O Fiore Mio – Faenza, Italia

97 Pizzeria e Braceria L’Insieme – Tokio, Giappone

98 Futura Neapolitan Pizza – Berlino, Germania

99 QT Pizza Bar – San Paolo, Brasile

100 What the Crust – El Cairo, Egitto