Amaurys Perez al GF VIP: chi è, età, carriera, dove vive, chi è la moglie, figli, Instagram

Amaurys Perez è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip , il programma di Alfonso Signorini pronto a riprendersi il prime time di Canale 5. I concorrenti sono pronti ad entrare nella casa più spiata di Italia e tra loro ci sarà anche il campione di pallanuoto Amaurys Perez. Vediamo allora più da vicino la sua storia.

Dagli esordi al debutto di Amaurys Perez

Sin da piccolo Amaurys Perez si è dimostrato interessato allo sport con una particolare predilezione per la pallanuoto. Dopo la laurea in scienze motorie ha proseguito con la sua passione: la pallanuoto, conquistando una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra del 2012, un oro a Shanghai nel 2011 e nello stesso anno un argento nella World League dove l’anno seguente ha conquistato una medaglia d’argento.

La carriera in tv

Il noto campione di pallanuoto è approdato in tv già nel 2013, nella nona edizione di Ballando con le stelle. Si è cimentato nel noto programma in onda su Rai 1 in coppia con Veera Kinnunen arrivando secondo. A seguire ha anche preso parte con la moglie a Pechino Express e anche in questo caso hanno conquistato un secondo posto. Ha partecipato a Si può Fare di Carlo Conti e a Stasera tutto è possibile. Solo 4 anni fa è stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Chi è la moglie, figli

Amaurys Perez è nato a Camaguey il 18 marzo del 1976 è noto per i suoi successi sportivi. Campione di pallanuoto e allenatore della squadra maschile di Cosenza è diventato ulteriormente famoso con le sue partecipazioni a vari programmi televisivi.

È sposato con Angela Rende e hanno tre figli: Christian Antonio, Gabriel e Daisy. Una coppia molto affiatata la cui storia d’amore va avanti sin dal 2006. I due si sono incontrati a Cosenza e sin da subito hanno dimostrato di avere un legame indissolubile.

Instagram di Amaurys Perez

Perez è molto attivo su Instagram dove posta foto con la famiglia e con gli amici. È molto seguito, ha ben 99,8 mila followers