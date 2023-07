Amazon Prime Day 2023: data, come funziona, prodotti in offerta

Ancora pochi giorni per riempire il carrello virtuale, prima di passare allo shopping compulsivo con gli Amazon Prime Day 2023. L’11 e 12 luglio 2023 ci saranno infatti due giorni all’insegna di sconti e offerte riservate ai clienti Prime, se si parla di acquisti convenienti. Per chi invece fosse in cerca di avventure e occasioni, Amazon permette anche le Esperienze Prime Day, con delle vere e proprie esperienze esclusive.

Quando sarà il Prime day?

Dito puntato sul mouse, pronto a concludere gli acquisti a partire dalla mezzanotte dell’11 luglio fino alle 23:59 del 12 luglio 2023. Una due giornate all’insegna del risparmio, delle offerte e dei prodotti di tendenza a prezzi stracciati.

Non solo shopping: tutte le esperienze acquistabili

Durante gli Amazon Prime day 2023 però ci saranno anche offerte su prodotti e pacchetti speciali con i quali potete partecipare a eventi e intrattenimento come viaggi, concerti, esperienze gastronomiche e altro ancora. Le diverse tipologie di Esperienze Prime Day sono elencate sulla pagina dedicata con una lista completa a cui attingere.

Prodotti in offerta

I prodotti che saranno più presi d’assalto dagli utenti riguardano principalmente i dispositivi elettronici e gadget, ma occhio anche ai prodotti di seconda mano a cui Amazon dedica una sezione specifica. Anche se gli Amazon Prime Day 2023 riguarderanno l’11 e 12 luglio, già dal 10 luglio potrete trovare prezzi scontati su alcuni prodotti, per permettervi di far mente locale su ciò di cui avete bisogno e accaparrarvelo prima che la piattaforma di e-commerce dia inizio alle due giornate. Tra questi:

Dal 10 luglio, offerte sui Dispositivi Amazon: sarà possibile risparmiare fino al 67% sui dispositivi Echo, tra cui Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15. Risparmi fino al 63% anche sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile con lo sconto più alto di sempre. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, e dal 3 luglio anche Ring Intercom sarà disponibile ad un prezzo promozionale. 48% di sconto anche sui dispositivi eero.

Amazon Launchpad: durante Prime Day puoi risparmiare fino al 40% su una selezione di prodotti innovativi delle startup della vetrina Amazon Launchpad come ad esempio: Luce notturna con sensore di movimento, ricaricabile tramite USB di SECRUI, Cuscino da viaggio gonfiabile di Blabok, Cuffie con cancellazione del rumore di Srhythm, Dispositivo di epilazione permanente con luce pulsata per corpo, viso e bikini di Ulike, Scanner per libri professionale da 16 Megapixels HD di CZUR, Mini pistola per massaggio muscolare, ultra silenziosa di Flow.

Per chi invece fosse interessato al vintage o al riutilizzo, c’è la sezione Amazon Seconda Mano, che fino al 2 luglio permette di risparmiare ancora di più sui prodotti usati e ricondizionati, grazie ad un extra sconto del 30% disponibile su una selezione di prodotti. Per informazioni, potete sulla pagina ufficiale di Amazon Seconda Mano e trovare tutte le offerte.