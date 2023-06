Pesci Piccoli su Amazon Prime Video: come vedere la serie dei The Jackal

Da ieri è possibile seguire le avventure di Fabio, Fru, Aurora e Ciro, i componenti del celebre collettivo comico napoletano The Jackal, nella loro prima serie tv originale per Prime Video: Pesci Piccoli. Una comedy divertente e riflessiva che racconta le vicende di una piccola agenzia pubblicitaria di provincia alle prese con i social network, gli influencer e gli algoritmi. Ecco come guardare la serie in modo gratuito e cosa aspettarsi da questo nuovo progetto.

Pesci Piccoli: come vedere gratis su Prime Video la serie tv dei The Jackal

Per vedere Pesci Piccoli su Prime Video è necessario avere un account Amazon Prime, il servizio in abbonamento che offre diversi vantaggi agli utenti, tra cui l’accesso al catalogo di film e serie tv di Prime Video. L’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Tuttavia, chi non ha mai provato il servizio può usufruire della prova gratuita di un mese, che consente di accedere a tutto il catalogo senza limitazioni. Al termine dei 30 giorni, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente in modalità a pagamento, a meno che non venga disattivato prima della scadenza. Quindi, per vedere Pesci Piccoli gratis su Prime Video basta attivare la prova gratuita e disdirne il rinnovo entro il mese. Ora che sono state accennate le modalità per godersi questa serie Tv entriamo nel vivo con un accenno sulla trama.

La trama

Pesci Piccoli è una serie tv composta da sei episodi, diretta da Francesco Ebbasta e ideata insieme ad Alessandro Grespan, Luca Vecchi e Stefano Di Santi. I protagonisti sono i quattro membri dei The Jackal: Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, che interpretano delle versioni fittizie di sé stessi. Questi lavorano in una modesta agenzia pubblicitaria di provincia, dove le opportunità di crescita professionale ed economica sono scarse, ma dove si crea un forte legame di amicizia e solidarietà tra i colleghi. La loro routine viene sconvolta dall’arrivo di Greta (Martina Tinnirello), una ragazza brillante e creativa che viene trasferita nella sede minore dopo aver schiaffeggiato il cantante Achille Lauro, che compare nella serie come guest star. Greta spronerà i quattro amici a mettersi in gioco e a sfidare le grandi agenzie del settore, sfruttando la loro originalità e il loro talento. Tra gag esilaranti, situazioni paradossali e momenti di riflessione, Pesci Piccoli è una serie che parla di sogni, ambizioni e passioni, ma anche di amicizia, amore e senso di appartenenza.

Le recensioni

La serie tv dei The Jackal ha ricevuto finora delle recensioni positive da parte della critica e del pubblico. Vanity Fair ha lodato la semplicità e l’efficacia della comedy, che fa ridere ma anche pensare. TvBlog ha apprezzato la coerenza tra il lavoro dei The Jackal sul web e quello sulla tv, evidenziando la bravura degli attori e la scrittura rispettosa del genere. Radio Deejay ha sottolineato l’ironia e la freschezza della serie, che si ispira a storie e aneddoti vissuti dai protagonisti. In generale, Pesci Piccoli è stata accolta come una serie scaccia-pensieri che riesce a intrattenere e a coinvolgere lo spettatore.

Perciò se si ha bisogno di un momento di svago e risate non resta che inoltrarsi negli episodi di questa mini serie!