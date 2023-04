Quando esce Pesci Piccoli, la serie The Jackal su Amazon Prime? Data di uscita e anticipazioni

I The Jackal tornano su Amazon Prime Video, tutti insieme e in una nuova serie originale creata proprio da loro. Si intitola “Pesci piccoli – Un’agenzia”, la prima serie comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova serie che spopolerà in streaming a giugno.

Pechino Express 2022, chi è Gianluca Fru: età, carriera, video, altezza, Aurora Leone, fidanzata, film e Instagram

“Pesci Piccoli – Un’agenzia”: i The Jackal tornano su Prime Video

Pesci piccoli andrà in onda su Amazon Prime Video a partire dall’8 giugno 2023. Racconterà le vicende di una piccola agenzia digitale che è impegnata ogni giorno tra le peripezie e le insoddisfazioni di clienti stravaganti e difficoltà di una piccola realtà di provincia. Sarà divisa in sei episodi. Sulle pagine ufficiali social i The Jackal hanno annunciato l’uscita e metaforicamente “la nascita” della loro serie con un post divertente in cui si mostravano tutti con il pancione e la foto di una radiografia.

La Trama

Ciro, Fabio e Aurora sono tre amici e colleghi che lavorano in una agenzia di comunicazione social. Tra TikTok e Instagram, i tre amici sono indaffarati a correre dietro alle richieste più strampalate dei clienti, ma anche a costruire relazioni di amicizia, e non solo, all’interno dell’agenzia. L’arrivo di una nuova manager decisa a dimostrare il suo valore porterà grandi novità e insegnerà a tutti che, nonostante quella dei dipendenti sia una vita normale, senza grandi successi e senza milioni di follower, si può ancora trovare del buono se si hanno accanto le persone giuste.

Regia e cast di Pesci Piccoli

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, “Pesci piccoli – Un’agenzia” avrà in totale sei episodi diretti da Francesco Ebbasta. La serie è stata ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.

Protagonisti della serie troviamo Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e con Martina Tinnirello. Nel cast anche Amanda Campana, Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti,Veronica Mazza, e poi Giovanni Anzaldo, Sergio Del Prete, Flavio Pellino, Sara Penelope, Dino Porzio, Francesca Romana Bergamo, Alessia Santalucia, Gianni Spezzano, Marina Zanchi, Mario Zinno.