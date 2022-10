Amici 2022, complicità tra Niveo e la ballerina Rita: sono fidanzati?

Nel talent show in onda su Canale 5, Amici, sembra stiano nascendo nuovi amori. Tra la ballerina Rita e il cantautore Niveo sembra esserci un rapporto speciale. Chissà se si tratta solo di una buona amicizia o se c’è dell’altro.

Di certo quanto Rita ha ricevuto valutazioni negative dai giudici, Niveo si è sempre dimostrato pronto a consolarla. Queste attenzioni hanno fatto nascere nel pubblico l’idea che tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice simpatia.

Rita e Niveo, è nato un nuovo amore?

I due vengono spesso ripresi insieme, anche durante le anticipazioni del programma o nelle puntate domenicali. La curiosità sale sul rapporto che si è instaurato tra i due. Sono fidanzanti?

I due ragazzi non confermano, al momento, niente rispetto a un’eventuale storia d’amore. Bisognerà, quindi, aspettare e vedere come evolvono le cose. Se questa complicità è solo espressione di una bella amicizia che sta nascendo nel talent show o se si sta trasformando in qualcosa di diverso…

Aspettiamo gli eventi e soprattutto aspettiamo di vedere se la ballerina Rita riuscirà a dimostrare ai giudici le sue qualità artistiche e restare nella scuola.