Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni ha cambiato lavoro: cosa fa oggi il giornalista, di cosa si occupa

La vita di Andrea Giambruno, dopo l’elezione di Giorgia Meloni a premier, non è più la stessa, come inevitabilmente si sapeva. Qualche novità è in arrivo anche per lui, che ha fatto da sempre, o quasi, il giornalista. Il professionista dell’informazione, infatti, dal giorno fatidico, 25 settembre 2022, che ha visto la vittoria del partito Fratelli d’Italia, guidato dalla compagna, non conduce più Studio Aperto e TgCom24. Come scrive Dagospia, si tratta di una ”decisione condivisa, almeno in teoria, dopo l’arrivo a Palazzo Chigi della compagna”. Ma, ad ogni modo, Giambruno non è di certo rimasto a piedi, continuando a lavorare per la stessa azienda, Mediaset. C’è però un cambiamento, un lavoro diverso. Non è più impegnato davanti alle telecamere e, come fanno sapere alcune fonti, il giornalista “si sta occupando dietro le quinte di Diario del giorno, la rubrica del Tg4 in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40”.

Chi è Andrea Giambruno

Giornalista di professione, Andrea Giambruno, classe 1981, deve molto all’azienda del Cavaliere. Si è laureato in filosofia alla Cattolica, e dopo uno stage nella tv locale Telenova, ha subito messo piede nell’azienda Mediaset: tra i suoi lavori, quello come autore a Kalispera di Alfonso Signorini, così come a Mattino 5, Stasera Italia e Quinta Colonna. In una interessante intervista rilasciata ai microfoni di ”Chi”, Giambruno aveva raccontato il suo primo incontro con Giorgia Meloni, che sarebbe avvenuto proprio nel programma ”Quinta Colonna”: “Lei arriva trafelata e fa a Giovanna, sua storica assistente: ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna: ‘Ma qui c’è solo una banana’. E lei: ‘E dammi ’sta banana’. In una pausa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci mancava solo la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”.