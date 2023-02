Angelo Duro a Roma con lo spettacolo ‘Sono cambiato’: ecco quando, dove e costo biglietti

Il nuovo spettacolo di Angelo Duro intitolato ‘Sono cambiato’ dal 3 al 5 aprile prossimo sbarcherà al Teatro Brancaccio di Roma. Con questo spettacolo pare proprio che la musica sia cambiata. Infatti se negli show precedenti il comico raccontava ed analizzava diversi aspetti del suo carattere ammettendo di non essere affatto semplice, adesso fa sapere di essere cambiato. Che cosa vorrà dire?

Lo spettacolo di Angelo Duro al Teatro Brancaccio di Roma

La curiosità e tanta e le parole del conduttore appaiono ancora un po’ criptiche. Che cosa vorrà dire quando afferma di essere cambiato? Non sarà più scontroso, polemico ed irriverente come siamo abituati a conoscerlo? Sarà diventato più buono? Insomma, i dubbi non si fanno attendere anche perché da lui ci si può aspettare di tutto ma, senza dubbio, l’effetto sorpresa sarà garantito. Non ci resta altro che pazientare ancora un pochino per poi vederlo, finalmente, in scena nel suo nuovo spettacolo che da quest’anno è anche autoprodotto dalla società fondata dalla stesso Angelo Duro e che, coerentemente con il suo stile, si chiama ‘Da Solo Produzioni’.

Date e biglietti

A Roma lo spettacolo andrà in scena al teatro Brancaccio dal 3 al 5 aprile prossimo. I biglietti sono acquistabili sul sito di ticketone e il loro costo varia in relazione al posto prescelto. In particolare, nel primo settore il biglietto intero costa 35 euro, nel secondo settore l’intero è di 33 euro e nel terzo e quarto settore il costo del biglietto, sempre intero, è di, rispettivamente, 31 e 30 euro.

