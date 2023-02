Angelo Duro, chi è la fidanzata: età, lavoro, foto e Instagram

Tra gli ospiti più attesi della 73esima edizione del Festival di Sanremo c’è il comico irriverente, Angelo Duro, noto per la sua schiettezza nel dire le cose e già conosciuto dal pubblico italiano come inviato de Le Iene. Nonostante il suo sarcasmo e la sua ironia che a molti risulta caustica, il comico ha ottenuto grandi consensi dal pubblico. Ci sono, però, aspetti della sua vita privata che restano ancora oscuri e tra tutti chi è la ragazza che appare spesso nelle foto pubblicate sui profili social dell’artista?

Chi è la fidanzata di Angelo Duro

Un alone di mistero c’è intorno a questa giovane che evidentemente Angelo Duro frequenta. Nelle immagini rese pubbliche, infatti, il volto della ragazza è sempre nascosto dall’emoji di una mela. Una decisione netta di proteggere la sua donna dalla curiosità dei suoi fan? Evidentemente sì. Si tratta solo di un atto finalizzato a proteggere la privacy della donna che, probabilmente, è lontana dal mondo dello spettacolo ed è forse finalizzata anche a godersi la sua stessa vita privata lontano dal clamore mediatico.

Cosa sappiamo sulla ragazza del comico

Al momento non solo non si conoscono le sembianze della ragazza, ma neanche il nome. I più curiosi auspicano che la sua presenza sul palco di Sanremo questa sera sveli qualcosa a riguardo facendo luce su un mistero che sta creando grande interesse tra i fan del comico siciliano.

Il commento di Angelo Duro a una foto della donna

E proprio riguardo a questa fantomatica donna Angelo Duro pubblica un post su Instagram nel quale si può intravedere un bel sorriso, capelli lunghi castani e occhiali da vista oltre a un cagnolino sul quale il comico si sofferma per dire: “Mentre quella che sta con me è felice di essere diventata mamma di cane di merda, povera illusa, io continuo a raddoppiare date su date. Nella foto accanto vi annuncio il mio nuovo tour europeo. I botteghini saranno aperti domani alle 14:00 su ticketone. Vi saluto. Me ne sto più lontano possibile me ne sto. Così lo tengo fuori dai coglioni. Sto cane di merda”.