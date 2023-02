A che ora ci sarà l’esibizione di Angelo Duro stasera a Sanremo? Orario e scaletta seconda serata

Sanremo 2023 è partito alla grande, e anche questa sera, 8 febbraio 2023, a partire sempre dalle 21.20 su Rai Uno ci sarà un’altra puntata del Festival, la seconda per essere precisi. Già ieri sono accadute molte cose, e tanti colpi di scena, come ad esempio lo scempio provocato da Blanco durante la sua esibizione solamente per alcuni problemi tecnici di audio. Poi, il discorso di Chiara Ferragni che ha incendiato i media. Ad ogni modo, questa sera ne vedremo delle belle. Dopo i primi 14 artisti che si sono susseguiti nella serata di ieri, con ascolti davvero da record, ora ci saranno i 14 rimanenti pronti ad alternarsi sul Palco dell’Ariston.

Orari cantanti seconda serata Sanremo 2023: ordine di uscita di mercoledì 8 febbraio 2023

Il monologo di Francesca Fagnani

Tra le diverse cose che ci dobbiamo aspettare questa sera, sicuramente il monologo di Francesca Fagnani. “Io, non essendo un simbolo di niente, perché ho avuto le stesse gioie e dolori di tutti, porterò un tema che mi è molto caro: la scuola, che è tema centrale soprattutto nelle aree più fragili del Paese. È un tema che mi è caro poiché io ho avuto la possibilità di studiare e di fare il lavoro che amo”, ha dichiarato la conduttrice in una recente intervista sul tema.

I cantanti in ordine di esibizione stasera 8 febbraio 2023

Ecco quali saranno allora i cantanti che si esibiranno questa sera, 8 febbraio 2023, nella seconda serata di Sanremo 2023. Anche questa sera a votare saranno i membri della Giura Sala Stampa, come accaduto durante il corso della prima puntata. Ecco l’ordine di esibizione:

Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

Lda

Paola e Chiara

Gli ospiti della seconda puntata di Sanremo 2023

Tra i tanti ospiti che si alterneranno sul Palco, ecco che ci saranno Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi – che per la prima volta canteranno insieme in tv. Come anticipato dal nostro titolo, poi, verrà dato spazio anche alla comicità scorretta di Angelo Duro, che saprà come sempre essere pungente al punto giusto da suscitare qualche scossone nella coscienza degli spettatori.