Orari cantanti seconda serata Sanremo 2023: ordine di uscita di mercoledì 8 febbraio 2023

Stasera torna il festival di Sanremo, con il secondo appuntamento. A partire dalle 21 e 20 su Rai 1 si leverà il sipario su la kermesse canora che vedrà esibirsi altri 14 artisti. Ieri, infatti, è toccato ai primi 14 cantanti in gara oggi altri. La conduzione di stasera sarà affidata ad Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani, quest’ultima giornalista di ‘Belve’ che si renderà protagonista di un monologo, proprio come avvenuto nella prima serata dalla nota influencer Chiara Ferragni.

I giornalisti voteranno gli altri 14 artisti in gara

Anche stasera toccherà alla giuria composta dai giornalisti accrediti – carta stampata, radio e web – esprimere le proprie preferenze sulle esibizioni e a fine serata verrà stilata una nuova classifica di brani in gara che comprenderà tutti e 28 gli artisti. Ma andiamo a vedere chi saranno gli artisti che calcheranno il palco dell’Ariston in questo secondo appuntamento con la manifestazione canora più attesa dal pubblico italiano.

Chi si esibirà stasera?

In ordine di esibizione ci saranno: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda e Paola e Chiara. Anche stasera non mancheranno le sorprese e tra le esibizioni non in gara ci sarà quella del trio composto da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Tra gli ospiti ci saranno: la tanto attesa band americana Black Eyed Peas, il comico Angelo Duro, l’attore Francesco Arca che presenterà la serie tv ‘Resta con me’ in arrivo su Rai 1 dal 19 febbraio prossimo.

Le esibizioni sui palchi ‘paralleli’

Prevista anche l’esibizione sui palchi ‘paralleli’ al festival di Sanremo, nei quali si esibiranno Fedez in Costa Smeralda, Nek e Francesco Renga sul Suzuki stage di Piazza Colombo. Anche questa serata all’insegna della musica e del divertimento si annuncia entusiasmante per i telespettatori che dovranno aspettare ancora fino a domani prima di poter esprimere le loro preferenze sui 28 cantanti in gara grazie al televoto.