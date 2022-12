Auguri di Buon Santo Stefano 2022: citazioni e frasi da inviare il 26 dicembre

Le feste sono alle porte, non solo Natale, ma anche Santo Stefano e Capodanno! Per fare i migliori auguri di Santo Stefano ai vostri cari nella giornata del 26 dicembre, ecco alcune delle migliori frasi da condividere con le persone a cui volete bene.

Citazioni da inviare su WhatsApp per fare gli auguri di Santo Stefano a chi volete bene

Non solo Natale, anche Santo Stefano è un giorno di festa celebrato da molti. In memoria di Santo Stefano, il primo martire cristiano della storia, morto per difendere un ideale, credenti e non, festeggiano con grandi banchetti. Non sai come fare gli auguri ad amici e parenti? Ecco alcune citazioni per sorprenderli!

“Come lui, con la sua stessa dedizione e la medesima certezza di fede, siate in ogni circostanza chiari e intrepidi testimoni del Vangelo. Santo Stefano non esitò nel dare la vita per il Figlio di Dio fatto Uomo. Il suo coraggio è un invito e un sostegno per quanti sono chiamati, ancor oggi, a credere in Cristo e a percorrere il cammino della santità.” (Papa Giovanni Paolo II)

“E se non tutti sono chiamati, come santo Stefano, a versare il proprio sangue, ad ogni cristiano però è chiesto di essere coerente in ogni circostanza con la fede che professa.” Papa Francesco)

Commemorando San Stefano, primo martire, per sua intercessione chiediamo a Dio affinché nella vita quotidiana non ci manchino la saggezza e il coraggio, la fede e l’amore, che trovano il loro compimento nella gloria del Signore. (Papa Benedetto XVI)

Frasi per stupire i vostri amici il 26 dicembre 2022

Se preferiti inviare degli auguri più spensierati ai vostri amici, ecco alcune idee per delle frasi carine che li stupiranno. Con un po’ di fantasia e creatività potrete inviargli un po’ di amore con qualche semplice parola!