Black Friday 2022, quali sono le migliori sneakers da comprare: tutti i modelli Adidas e Nike in offerta

Comode, belle, casual, sempre alla moda e, di questi periodi, davvero alla portata di tutti! Le sneakers sono le scarpe perfette, che ognuno di noi dovrebbe possedere per affrontare la giornata. Con il Black Friday, poi, ogni desiderio diventa realtà: ci sono, infatti, alcuni modelli disponibili su eBay a prezzi davvero bassi e altamente competitivi. Dunque, rimane solamente il dubbio e l’imbarazzo per la scelta. Vediamo i modelli più belli e convenienti che si possono acquistare in questi giorni, sfruttando le migliori offerte ancora disponibili!

Black Friday: tutti pazzi per le sneakers

Pariamo anzitutto col dire che le sneakers sono diventate un capo di abbigliamento per tutti, giovani e meno giovani, e per qualsiasi situazione: comode, sempre alla moda e soprattutto molto versatili nelle accoppiate con il resto dei capi di abbigliamento. Non è raro vedere interminabili file di persone davanti ai negozi per poter finalmente comprare il proprio paio personalizzato. Per tutti coloro che ancora non hanno trovato il paio che fa al loro caso, questo è certamente un ottimo momento: ci troviamo infatti nel pieno periodo iniziale del Black Friday e gli sconti sulle varie piattaforme sono alle stelle – sono iniziati già dallo scorso 18 novembre e dureranno fino al 28, la data del Cyber Monday. Anche eBay, come altre piattaforme, ha lanciato la sua campagna per l’occasione, denominandola Cyber edays, che durerà fino al 4 dicembre. In questo intervallo temporale ci saranno oltre un milione di prodotti sulla piattaforma che vedranno il loro prezzo diminuire sensibilmente, cioè fino al 70%.

Le migliori sneakers in offerta da comprare su eBay

Ma torniamo alle nostre sneakers. Tra i grandi brand che hanno conquistato il cuore dei consumatori italiani, ci sono sicuramente i più noti, come Nike e Adidas, ad oggi sono leader nel mondo sul settore. Ma non solo, anche Vans, New Balance sono piuttosto affermati nel nostro Paese. Il loro stile sobrio, lineare, seppur tecnico e sportivo, ha fatto breccia un po’ in tutti, e sono dei validi avversari dal punto di vista commerciale e di trend. Proprio per queste marche, noi della redazione abbiamo selezioni i migliori modelli di questi giorni disponibili su eBay, per rapporto qualità prezzo. Ecco le nostre proposte: