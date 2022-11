Black Friday Apple, sconti su iPhone 13 e MacBook Air: le offerte da Euronics e MediaWorld

Il Black Friday di Apple continua negli store di Euronics e Unieuro. Ormai manca davvero poco all’effettivo inizio della grande giornata di sconti, fissata per venerdì 25 novembre 2022, ma molti negozi stanno spargendo le promozioni durante tutto l’arco del mese, invece di consensare il tutto in un singolo giorno. Andiamo quindi a vedere le pagine delle iniziative promozionali Apple allestite nelle relative pagine dei negozi online.

Le offerte di Euronics e Mediaworld per il Black Friday

Il Black Friday Apple di Euronics è un po’ sottotono, anche se il MacBook Air 13 con M1 a 949€ stuzzica il palato: è disponibile con consegna veloce ed in varie colorazioni. La promozione è valida fino al 28 novembre 2022. Inoltre, l’APPLE – iPad 10.2″ Wifi 64GB-Grigio siderale a 369,00 euro con il 15% di sconto. Gli “APPLE – AirPods con custodia standard (2019)-White” a 129,00 euro, con il 18% di sconto. L’APPLE – Watch SE GPS 40mm Regular-Argento – Bianco, lo troviamo a 289,00 euro con uno sconto del 6%.

Per MediaWorld, gli “APPLE iPhone 11 64GB Black, 64 GB, BLACK” a 519,00 euro, con lo sconto del 3,71%. Il “Tablet APPLE IPAD WI-FI 64GB, 64 GB, No, 10,2 pollici”, al prezzo di 342,00 euro, con lo sconto del 22,09%. L’APPLE Watch SE GPS 40mm Cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte – Regular, al prezzo di 289,00 euro, con lo sconto proposto a -6,47%. L’APPLE Macbook AIR 13, 13,3 pollici, processore Apple M-Series, Apple, 8 GB SSD, 256 GB, Gray, solo a 1.049 euro con lo sconto del 14,64%.

Sempre su MediaWorld, gli “APPLE AIRPODS WITH CHARGING CUFFIE WIRELESS, WHITE” al prezzo di 119,99 euro, con lo sconto del 24,53%. L’APPLE USB-C / USB solo a 20,99 euro, con il 16,04% di sconto. Il “DISP. PER LOCALIZZARE APPLE AIRTAG (1 PACK)” a 34,99 euro, con lo sconto fissato al 10,28% sul prezzo di base. La “CUSTODIA APPLE IPAD SMART COVER” a 55,99 euro, con il 5,1% di sconto sul prezzo iniziale del prodotto. Il “MOUSE APPLE MAGIC MOUSE” a 69,99 euro, con lo sconto del 17,65%.