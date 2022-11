Black Friday da Pandora: tutti i gioielli in promozione

Black Friday. Siamo vicini, ormai manca davvero poco: per tutti coloro che amano approfittare degli sconti folli del Black Friday, questo è certamente il momento giusto. Le offerte si accalcano sugli scaffali, e riguardano un po’ di tutto, non solamente il mondo hi-tech, come normalmente si è portati a pensare, ma anche il resto. Sì, perché il venerdì nero è valido per tutti. Qualche anno fa si sarebbe parlato di un’unica giornata di sconti pazzeschi, ora, però, il marketing ha fatto il suo corso, e il Black Friday si è allungato per un’intera settimana. Anzi, in alcuni casi è arrivato anche a toccare i 10 giorni di offerte. In molti, infatti, sono i negozi che già stanno sfoggiando al meglio le loro offerte galattiche, nel tentativo di accaparrarsi i migliori clienti. L’atmosfera è in grande fibrillazione, e tra qualche giorni si apriranno le danze. Gli strateghi dell’acquisto online e non sono già pronti a prendere d’assedio i principali negozi, rivenditori e distributori. Tutti in pole, dunque, per poter scattare verso le offerte migliori.

Amazon Black Friday Gallery: a che ora visitarla e quali sono gli eventi

Black Friday e offerte matte da Pandora

Il venerdì nero – Black Friday – pur essendo una moda americana, ormai il venerdì nero è entrato a pieno titolo anche nei nostri costumi, un po’ come per Halloween, ed avrà inizio a brevissimo: il 25 novembre. E, come anticipato in questo stesso articolo, riguarda qualsiasi prodotto. Anche i gioielli. Avete capito bene: Pandora mette in promozione i propri gioielli con delle offerte pazzesche, con una promozione imperdibile che prevede uno sconto del 20% su ogni gioiello in catalogo. Per fare qualche esempio, Set Bracciale Amore Infinito a soli 129,00 Euro, Set Anelli Herbarium Petali a 109,00 Euro, Set Bracciale Love & Smile Pandora ME a soli 79,00 Euro, oppure Set Collana e Orecchini Herbarium Fiori e Petali a 99,00 Euro, Portachiavi Magia d’Inverno a 69,00 Euro. E ancora: Set Bracciale Il Mio Portafortuna a 59,00 Euro, Set Collana Notte Stellata a 109,00 Euro, Set Bracciale Sogna in Grande scontato fino a 179,00 Euro. Insomma, tutte offere incredibili che vi permetteranno di sfoggiare un gioiello Pandora approfittando dei grandi sconti messi a disposizione da tutti i rivenditori autorizzanti, anche online. Per una rassegna completa dei prodotti, consultare la seguente pagina cliccando QUI.