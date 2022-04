Bonus 1 Maggio sulla busta paga: che cos’è e a chi spetta

Periodo di Bonus. Ecco che arriva anche quello per il Primo Maggio. Quest’anno la festa dei lavoratori cade su Domenica, per alcuni non cambia granché invece per altri non è stata sicuramente una bella notizia. Sperando che la festività cadesse nei giorni infrasettimanali, il dispiacere si è fatto sentire. Ma questa novità sulla busta paga è sicuramente interessante.

Bonus Primo Maggio

Siccome si parla di “giornata festiva non goduta”, quindi di una giornata capitata nel giorno già previsto di riposo, in automatico, con il Bonus Primo Maggio, tale festività è calcolata come se fosse stata lavorata. In poche parole, va in busta paga.

La norma prevista dalla legge che si interessa di questa questione, è la legge 260 del 1949, che ovviamente non riguarda la Pasqua. L’art. 5 della presente stabilisce che al lavoratore spetta “l’aliquota giornaliera”. Quindi a tutti i lavoratori con stipendio fisso o a ore, la giornata verrà pagata come se si fosse lavorato.