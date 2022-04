Roma, weekend del 1 Maggio: cosa fare nella capitale, tutti gli eventi in programma

Roma. Il mese di Aprile è ormai agli sgoccioli. La primavera ha bussato alle nostre porte ormai da un mese e il clima sta diventando sempre più piacevole. Ogni giornata porta con sé il carico di un’estate fatta di sole, caldo e scampagnate all’aperto, anche in città. E poi, c’è il Primo Maggio: una data importantissima, un simbolo sociale inequivocabile, ma anche occasione per svago e divertimenti.

Cosa fare nel weekend del 1 maggio a Roma:

La Capitale, non fa eccezioni. Sono tante le possibilità per questa giornata che sarà una domenica tutta da vivere in allegria, con le persone a noi più care. Noi della redazione abbiamo deciso di darvi alcuni consigli su come trascorrere al meglio la domenica del 1 maggio 2022. Siete pronti a scoprire tutte le opportunità offerte dalla Città Eterna?

Il Concertone a San Giovanni

Certamente, senza ombra di dubbio, il primo evento che doverosamente dobbiamo segnalarvi è il Concertone classico che si terrà nella piazza di San Giovanni in Laterano. Occasione imperdibile per la musica live e stare un po’ all’aperto con birra, panini e tanto divertimento. Qui trovate gli artisti in scaletta.

Musei gratis in tutta la Capitale

Chi, invece, vuole optare per una giornata meno movimentata, ma ricca di cultura, può sicuramente fare affidamento sull’arte senza tempo della Capitale. In questa domenica del primo maggio, di fatto, i musei saranno aperti e completamente gratuiti, anche per le le aree archeologiche statali della Capitale. Resteranno chiusi, invece, i Musei Civici, il Planetario, il Mausoleo di Augusto e il Circo Massimo Experience

Il Balloon Museum: ultima occasione

Questo sarà anche l’ultimo fine settimana in cui sarà possibile fare una capatina all’originalissimo Balloon Museum al Pratibus District. Un progetto installativo rivoluzionario, promosso ed ideato con l’obiettivo di trasportare in città una vera e propria invasione di colori e allegria. Per diversi mesi ci ha fatto compagnia, riscuotendo un altissimo successo tra il pubblico che si è detto più volte entusiasta dell’iniziativa. Per chi ancora non l’ha visitato, questo è l’ultimo fine settimana disponibile.

Garbatella celebra lo street food

Anche in questo caso una vera invasione, ma di odori gustosi e sensazionali. Garbatella ospita la la quinta tappa del TTSFood. Quattro imperdibili giorni di luci, profumi e musica, che accompagneranno le grandi eccellenze gastronomiche e che avranno il loro apice proprio la domenica del Primo Maggio. Una vera e propria festa dei sapori street nei pressi dei giardini Nobels. Ben 25 street Chef selezionati rigorosamente che, a bordo dei loro ”mezzi” (Truck, ApeCar e Stand Cucina) daranno sfogo alla loro creatività culinaria creando ricette gustose ed intense. Cucina tradizionale si, ma anche strizzando l’occhio al mondo lì fuori, in un’armonia intesa e altamente stimolante, anche per i palati più introversi.

Festa del Primo Maggio Contadino

Anche quest’anno a Roma torna la Festa del Primo Maggio Contadino, una giornata di solidarietà per il mondo bucolico e il lavoro di coloro che vivono dei prodotti della terra, come un tempo. A partire dalle ore 9:00, presso i grandi prati dell’Ippodromo Capannelle, saranno riaperti gli ingressi verso questo mondo fatto di genuinità e tradizione. Musica live, street food e oltre 80 aziende agricole a km zero, tra artigianato creativo e benessere.

Porchetta, fave e pecorino: la sagra

In questo attesissimo fine settimana, a partire da sabato 30 aprile e per tutta la giornata anche del primo maggio, ci sarà una sagra totalmente dedicata ai prodotti tipici della primavera, con grandi raduni all’aria aperta su immensi prati, pic nic, tanto cibo e vinello a fiumi. E soprattutto lei, la regina di tutti noi, la Porchetta di Ariccia, così tenera e croccante, che rallegra ogni giornata. Ma anche fave dai campi e formaggi pregiati a condire il tutto.