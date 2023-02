Buon San Valentino 2023: le frasi più belle e romantiche da inviare per gli auguri

Domani, 14 febbraio, è la festa degli innamorati. In tanti si staranno organizzando per far vivere al proprio partner una giornata indimenticabile. Un pensierino, una passeggiata, magari un aperitivo in un posto suggestivo e poi un’indimenticabile cena a lume di candela. Ma come si fa a scegliere le parole più adatte per fare gli auguri nel giorno di San Valentino? Non sempre e, soprattutto, non per tutti e facile scrivere un messaggio di auguri da inviare whatsapp alla vostra dolce metà. Andiamo a vedere alcune possibili frasi tra le quali scegliere.

Frasi da inviare Whatsapp

Preferisco morire domani che vivere 100 anni senza conoscerti. (Pocahontas )

Sono nato quando mi hai baciato. Sono morto quando mi hai lasciato. Ho vissuto per qualche settimana mentre mi hai amato. (Il diritto di uccidere)

Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola. (Il Signore degli Anelli)

Dovresti essere baciata e spesso, e da qualcuno che sa come farlo. (Via col Vento)

Ormai ci sono troppo dentro… salti tu, salto anch’io. (Titanic)

Che bella la vita, ora che il mondo mi ha dato te. (Moulin Rouge!)

Ora vieni con me, verso un mondo d’incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì! (Aladdin)

Sarebbe un privilegio avere il cuore spezzato da te. (Colpa delle stelle)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (Shakespeare in Love)

Io sono felice. Sono felice con te. Sono felice come sto. È questa la mia maniera di essere felice. (La vita di Adele)

Frasi da pronunciare a voce

Non deve per forza trattarsi di frasi scritte, però. È possibile anche decidere di voler pronunciare a voce la propria dichiarazione d’amore. Anche in questo caso ci sono alcune frasi che corrono in aiuto degli innamorati che possono entrare in difficoltà. Vediamone alcune con le quali è possibile augurare al vostro partner un buon San Valentino.