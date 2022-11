Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la proposta di matrimonio su Instagram (VIDEO)

Il romanticismo, quello dolce, tenero, sognato da tutti, è di casa per la sorella bellissima di Belen Rodriguez: la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, infatti, ha deciso di suggellare definitivamente la loro unione attraverso il sacro vincolo del matrimonio, e lo ha fatto in grande stile, con tanto di proposta, il cui video sta facendo impazzire tutti i fan sui social che sono stati raggiunti dalla notizia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la proposta di matrimonio

L’annuncio, come dicevano, è sui social ed ha prodotto una certa eco mediatica: «And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!», scrive l’ex ciclista in fondo ad un post. L’immagine, poi, è molto suggestiva: quella della mano di lei con l’anello, preceduta nel breve video da un percorso fatto tutto da candele, le quali sono disposte in modo tale da formare dei cuori. La sorella minore di Belén è al settimo cielo per questa straordinaria proposta di matrimonio, così romantica e moderna allo stesso tempo. La notizia, ad ogni modo, non era così scontata. Anzi, completamente inattesa. I due, però, sono una coppia solida e stabile da almeno cinque anni, ed ecco che prima o poi il passo in avanti doveva avvenire, in un qualche modo. L’attesa è durata abbastanza, e ora si aspetta solamente la data e il luogo delle nozze. La proposta di matrimonio è arrivata in montagna a giudicare dalle immagini che sono state postate sui social: pare infatti che Ignazio, il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser, sia trentino di origine e ha portato la sua Cecilia a casa per la grande proposta.

La storia d’amore tra i due

La loro è una storia iniziata nell’ormai lontano 2017, quando entrambi erano inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, e da quel momento la relazione ha proseguito a gonfie vele, sebbene con momenti di difficoltà, come in tutte le coppie. Ma ora, ecco che la loro felicità ha raggiunto un coronamento.