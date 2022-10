Cecilia Rodriguez è incinta? Il pancino sospetto della fidanzata di Ignazio Moser

Il tanti si stanno chiedendo se Cecilia Rodriguez sia incinta o meno. La domanda è nata soprattutto dopo il BelvedereVodkaItalia nel quale in tanti hanno notato che la showgirl aveva un pancino sospetto.

Insieme al suo fidanzato la Rodriguez ha preso parte al party esclusivo che si è tenuto a Milano nel quale Cecilia è arrivata, come di consueto, con un’impeccabile mise, un abito lungo nero con un profondo spacco dal quale era facile notare un pancino prominente.

I fan aspettano l’annuncio della gravidanza

La domanda ora è Cecilia Rodriguez è incinta? Nonostante le speranze e anche le attese della Rodriguez e del suo fidanzato Ignazio Moser, al momento non si hanno conferme circa una gravidanza della showgirl.

I due hanno sempre espresso il desiderio di far crescere la famiglia e a far insospettire i follower di Cecilia Rodriguez sarebbe anche la sua assenza dai social. La showgirl non sarebbe più presente come al solito sui canali social e questo ha fatto pensare che forse si sia distaccata per dare la priorità ad altro: magari a una gravidanza…

Tutte illazioni che, per il momento, la diretta interessata e il suo fidanzato non confermano e non smentiscono. Bisognerà aspettare ancora un po’ per sapere se si tratta di false supposizioni o se effettivamente la Rodriguez è incinta.