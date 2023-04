Chiara Rabbi e Matteo Ranieri sono fidanzati? Ultime news dopo il bacio ‘misterioso’ in discoteca

Sono due ex protagonisti di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ma sono anche al centro del gossip, Chiara Rabbi e Matteo Ranieri, per una presunta storia di coppia, forse voluta dai fan, ma non confermata dai diretti interessati. Ma da cosa nasce l’idea che tra i due potrebbe esserci del tenero?

Le foto sui social fanno pensare che tra Chiara e Matteo ci sia del tenero

Di recente le foto postate sui social che immortalano la Rabbi e Ranieri insieme sarebbero diverse. I due si sarebbero riavvicinati dopo che Chiara ha incontrato il suo ex Davide Donadei, in discoteca e dopo un bacio che sembrava far presagire una riappacificazione, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha baciato un altro ragazzo. L’ida dei fan della giovane è che quel bacio sia stato dato proprio a Matteo. E questa supposizione nasce dalle foto insieme postate in questi giorni dalla coppia. Resta, però, solo una ipotesi che i diretti interessati non hanno confermato, ma neanche smentito…

Cosa era successo tra Davide Donadei e Chiara Rabbi in discoteca

La famosa serata in discoteca di qualche giorno fa, in cui tra Davide e Chiara era scattato anche un bacio, aveva fatto pensare che ci fosse un ritorno di fiamma. Ma la Rabbi, forse proprio per far capire al suo ex che tra loro è tutto finito, ha iniziato a ballare con un altro ragazzo, e lo avrebbe anche baciato. Ma su questo punto è arrivata una rivelazione di Chiara che ha confermato l’accaduto sottolineando che lo aveva fatto per far ingelosire Davide. In fondo, però, i due ex avevano manifestato la reciproca intenzione di curare il loro rapporto, ma solo in funzione di una bella amicizia. Dopo quanto successo in discoteca chissà se il progetto potrà essere ancora perseguito da Chiara e Davide…