Davide Donadei e Chiara Rabbi sono tornati insieme? Ultime news e cosa è successo tra i due

La storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi sembra riservare sorprese a fan e curiosi. Sembrava ci fosse stato un ritorno di fiamma dopo una serata trascorsa insieme. I due sabato avrebbero trascorso la serata insieme, invitati da un amico comune. Poi c’è stata la pubblicazione di una foto nella quale l’ex tronista di Uomini e Donne appariva sporco di sangue. Una immagine fatta scomparire prontamente da Davide che, però, è intervenuto per fornire delle delucidazioni in merito.

Davide Donadei ha raccontato cosa è successo

L’ex gieffino ha raccontato di una serata trascorsa con l’ex fidanzata Chiara Rabbi, niente di strano, anche perché dopo il Grande Fratello Vip i due avrebbero ripreso a vedersi. E sembrerebbe che quella famosa sera passata a casa di un amico comune, secondo quanto riportato da Davide, ci sia stato anche un bacio tra lui e Chiara. L’ex tronista aveva sperato in un ritorno di fiamma, ma le cose non sono andate come sperato.

Dopo il bacio tra i due Chiara ha baciato un altro ragazzo

Dopo il bacio avrebbero proseguito la serata in discoteca e, in questo contesto, Chiara avrebbe iniziato a baciare un altro ragazzo. Lo ha raccontato sul suo profilo Instagram Donadei dichiarando: ‘Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini, a scherzare, ormai tranquilli su come sarebbe finita la serata. Finché Chiara ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e, dopo dieci minuti di carezze reciproche e attenzioni, si sono baciati!!!’

Davide è andato in escandescenza

Lo spettacolo non è andato giù a Davide che, dalla foto potrebbe sembrare aver avuto una colluttazione. Ma così non è andato, l’ex gieffino ha iniziato a spaccare i bicchieri e si è provocato da solo delle ferite. ‘Purtroppo – ha spiegato ancora Davide nel post Instatram – ho reagisto in modo esagerato. Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. È stata una scena che ho ancora impressa nella mente. Devo ammettere che forse c’era ancora un legame tra noi’.