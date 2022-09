Claudio Lauretta: chi è, età, carriera, moglie, imitazioni, spettacoli, Instagram, Tale e Quale Show 2022

Claudio Lauretta è volto noto della televisione italiana. Parliamo, per chi ne mastica, del simpaticissimo comico di Tale e Quale Show, noto al pubblico televisivo per le imitazioni nella trasmissione Colorado. Quest’anno, come di consueto per lui, sarà nuovamente uno dei personaggi chiave della trasmissione di Carlo Conti. Siete proprio sicuri di conoscerlo bene? Scopriamo insieme il suo profilo.

Chi è il comico Claudio Lauretta

Un po’ di dati biografici: Claudio Lauretta ha 51 anni, è nato in Piemonte, nella cittadina di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, il 20 luglio 1970, sotto il segno zodiacale del Cancro. Sin da subito ha chiaramente manifestato una certa dimestichezza con la comicità e il palco scenico.

Esordi di carriera: tra teatro e dj set

Claudio Lauretta ha iniziato, infatti, la sua carriera da giovanissimo. Già da ragazzo pieno di talento ed aspettative entrò a far parte di alcune compagnie teatrali della provincia di Alessandria, dove apprese i primi rudimenti del mestiere. Negli anni ’80 ha lavorato anche come dj per alcune radio cittadine e, poi, come imitatore nel programma di Telecity Dalle 11.30 in poi con un pizzico di…

Il debutto in televisione

Il debutto definitivo sulle reti nazionali arriva però nel 1992, con la partecipazione come ospite al programma Piacere Raiuno. Da qui in poi, la sua carriere sarà un crescendo continuo. Di fatto, solamente qualche anno più tardi, precisamente nel 1995, è al Festival Nazionale del Cabaret, dove riceve il Premio del Pubblico, e subito dopo viene chiamato anche dal regista Antonio Ricci per partecipare alla trasmissione Striscia la Notizia.

Radio Montecarlo e Markette – Tutto fa brodo

Dal 2003, Claudio Lauretta, porta alcuni dei suoi personaggi da imitatore anche nei programmi di successo come Caffelatte News e Beauty Farm che vanno in onda su Radio Monte Carlo. Tra il 2004 e il 2005 prende parte anche al famosissimo format Markette – Tutto fa brodo in TV di Piero Chiambretti in onda su LA7.

Le imitazioni più famose di sempre

Tra le sue più celebri imitazioni, quelle storiche, ricordiamo soprattutto quelle di Renato Pozzetto, Piero Chiambretti, Adriano Celentano, Matteo Renzi, Vittorio Sgarbi, Mago Forrest, Beppe Grillo, Antonio Di Pietro, Platinette, Giovanni Floris, Mario Giordano, Claudio Bisio, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Umberto Bossi e, ovviamente, Luca Giurato.

Vita privata: la moglie

Il comico e showman di punta nel programma Tale e Quale Show è sposato con Michela Daglio, la donna che lo sostiene da sempre nella sua carriera e che lo accompagna infaticabilmente in ogni suo traguardo. Quando si è presentato al talent Italia’s Got Talent con le sue imitazioni, infatti, sia Michela che il figlio Martino erano lì ad aspettarlo e a tifare per lui sin da subito.

Il figlio e le orme del padre

Il figlio è Martino Lauretta, ha 15 anni ed è nato nella bellissima Milano il 28 marzo 2006, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Il ragazzo, per il momento, sta seguendo le orme del padre e ha già fatto il suo debutto in televisione come attore nel film Tv La classe degli asini e nella fiction di Rai 1 Il Capitano Maria, entrambi accanto alla bravissima e bellissima attrice Vanessa Incontrada.

Instagram e social

Molto seguito anche sui sociale, con contenuti sempre freschi e divertenti, Claudio Lauretta su Instagram vanta ben 39.2K follower.