Come sta Bianca Balti? La modella: ‘L’8 dicembre rimuoverò entrambi i seni’

L’8 Dicembre la modella Bianca Balti si sottoporrà a una mastectomia preventiva. Dopo vari accertamenti che hanno affermato la mutazione BRCA1, che incrementa il rischio di tumore al seno e alle ovaie, Bianca Balti ha deciso, insieme alla sua equipe di medici, di sottoporsi alla mastectomia.

“Ora che è arrivato il momento ho paura”, afferma la modella, che per scongiurare il rischio di tumore si sottoporrà a una doppia mastectomia, cioè l’asportazione chirurgica dei tessuti mammari, e a una isterectomia, tecnica chirurgica che prevede l’asportazione dell’utero. Per il primo intervento la Balti sceglie una clinica di Los Angeles, luogo da dove sta condividendo i suoi timori con i suoi follower.

La paura dell’intervento

La 38enne ha deciso nelle ultime ore di inviare ai suoi follower, iscritti alla sua newsletter, una mail in cui spiega la sua prossima assenza dai social. “Nessuno, se non le persone a me più vicine, sapeva che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva”. Le paure della Balti sono indirizzate non solo all’intervento invasivo a cui dovrà sottoporsi ma anche alla questione della degenza e alla perdita di femminilità. Mi sento fragile”, spiega la modella. “Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità”. La doppia mastectomia, infatti, prevederà l’asportazione del tessuto mammario.

La seconda scelta

Lo spirito materno di Bianca, già madre di due bambine, non demorde. La modella ha, infatti, fatto una seconda scelta molto importante: la congelazione degli ovociti. Nonostante la sua condizione medica, ha comunque deciso di non sacrificare le sue possibilità di diventare nuovamente madre, confessando: “L’idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurando di non aver alcun rimpianto in futuro”.

Bianca Balti, chi è la supermodella che ha scelto di asportare il seno

Bianca Balti, supermodella italiana, è nata a Lodi il 19 marzo del 1984, sotto il segno dei Pesci. E’ alta 176 cm. Ha iniziato la sua carriera nel modo della moda subito dopo la maturità, quando si trasferisce a Milano, dove si segna al Politecnico al corso di Design della comunicazione. Allo studio affianca il lavoro di rappresentate di cosmetici nei supermercati. Viene subito notata per la sua bellezza e inizia a lavorare come modella. Sostiene il lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati da cui riceve anche una targa di riconoscimento. Ha ottenuto anche il premio cittadino di Lodi Fanfullino d’oro. Ha due figlie.